„Kolik vražd se ještě musí stát?“ Blaha vyzval, aby vraha Filipínce odsoudili na doživotí

Událost znepokojila a pobouřila celé Slovensko. Filipínec se snažil na ulici zachránit dvě ženy, které obtěžoval mladý muž, ale sám se stal jeho obětí — útočník ho ukopal k smrti.

Luboš Blaha ve svém příspěvku na Facebooku ostře zareagoval na tento případ. Podle poslance nebudou slovenské ulice bezpečné, pokud nebudou takové vraždy exemplárně potrestané výjimečným trestem.

Blaha připomněl, že v 90. letech byli mladí lidé často terorizováni neonacisty. Skinheadové mohli beztrestně napadat každého, kdo se jim nelíbil. A ve společnosti převládal postoj, že výrostkové se prostě porvali. Dnes je situace prakticky stejná.

Poslanec tvrdí, že pokud by existoval vážný trest jako doživotí, nikdo by se neodvážil útočit na ulicích a kopat ležícího do hlavy. Podle něho nynější trest 7-12 let odnětí svobody také není dostatečný a spravedlivý.

„Opakuji — pokud toto monstrum nedostane výjimečný trest, tak taková tupá neonacistická monstra budou dále terorizovat okolí, vybíjet si komplexy na nevinných lidech, kopat je do hlavy a možná vraždit dále. A já se jen ptám, kolik takových vražd se ještě musí stát, abychom se jako společnost k násilí postavili s plnou vážností," dospívá k názoru poslanec slovenského parlamentu.