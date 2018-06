V Albionu vedl nudný život imigranta, proto se rozhodl odjet do nepřiznané Luhanské lidové republiky, aby tam restauroval symboly sovětské epochy — památníky Stalinovi, Leninovi, horníkům, lidem pracujícím v zemědělství, prostým dělníkům. Je nutné říci, že všichni herci ve filmu jsou amatéři, hrají sami sebe v různých situacích.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Rusko představí v Karlových Varech film o ženě s ocasem

Jméno Slováka Miroslava Roháče, který přijel na Donbas a bojoval v řadách domobrany, je dávno známé. Již v roce 2015 ruská a slovenská média informovala o slovenském poetovi, pravděpodobně obyvateli Žiliny, který se po několika „nudných", jak sám řekl, letech, které strávil v Anglii a Španělsku, rozhodl odjet na Donbas , aby pomohl jeho národu čelit Kyjevu. Miroslav bojoval, dostal se do zajetí k Ukrajincům, byl vyměněn, ale domů, na Slovensko , se rozhodl nevracet. Nemá totiž speciální povolení bojovat v armádě cizího státu, což vyžaduje slovenský stát. Je zajímavé, že film Mira je první zkušeností hraného filmu mladého dokumentaristy Denise Šabajeva. On, stejně jako v Česku známý režisér Ivan Tvěrdovský (majitel speciální ceny poroty filmového festivalu v Karlových Varech za film Nápravná třída a následně i padesáti ocenění z prestižních mezinárodních filmových fór), pracuje pod produkčním vedením Natalii Mokrické. Stane se Denis Šabajev stejným objevem pro Kinotavr 2018, jako jeho kolega Ivan Tvěrdovský na festivalu v Karlových Varech? To bude jasné již velmi brzy: výsledky filmového festivalu v Soči budou vyhlášeny 10. června.

