Tajemství slovenské milionářské rodiny je už příliš velké, dál se skrýt nedá!

Hned po příchodu Petra šokovala všechny přítomné. Veřejně totiž prozradila něco, co dosud držela v tajnosti.

Přestože Petra do divadla přišla ve volných dlouhých šatech, nedalo se přehlédnout, že zpod oblečení jí vykukuje těhotenské bříško. „Ano, budeme mít miminko. Momentálně jsem v pátém měsíci a narodit by se mělo v říjnu," řekla fotografka.

Také prozradila, že děťátko bylo plánováno a tak se radostnou zprávu rodiče dozvěděli prakticky okamžitě. „Věděli jsme to hned, protože jsme to kontrolovali. Bude to holčička, Dorotka. Takže Johanka bude mít parťačku, velmi nás to těší," neskrývala obrovskou radost krásná fotografka, která tedy svému partnerovi podnikateli Martinovi Rehákovi už zanedlouho přivede na svět druhého společného potomka.