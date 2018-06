Slovensko se může utopit v pálence? Nová rizika

Pálení alkoholu pro vlastní potřeby? Několik vládních poslanců se pokouší prosadit návrh, který změní dosavadní zákaz. Výrobci lihu a lihovin však ostře protestují. Podle nich to bude mít i likvidační následky.

Návrh skupiny poslanců Mostu-Híd (Peter Antal, Tibor Bastrnák, Béla Bugár, Elemér Jakab a Peter Kresák) chce umožnit pálení alkoholu z ovoce pro vlastní spotřebu. Návrh stanovuje podmínky, za kterých to lidé mohou dělat. Je to minimální věk 18 let, vlastnění destilačního zařízení, které splňuje stanovené podmínky, a zákaz použití výrobku k jiné než soukromé spotřebě.

Na jednu osobu, případně celou domácnost, je také určen limit 25 litrů stoprocentního alkoholu ročně čili 50 litrů 50procentního alkoholu. Soukromý výrobce destilátu by byl povinen oznámit držení destilačního zařízení a zároveň musí splnit daňovou povinnost.

Není to první takový návrh, který se pokusí prosadit poslanci v parlamentu. V listopadu 2015 to podobně chtěli udělat i politici ze strany SKOK v čele s Jurajem Míškovem a Danielem Krajcerem, avšak jejich návrh neprošel.

Už před třemi lety kritizovalo původní návrh Sdružení výrobců lihu a lihovin na Slovensku. Podobný názor má i nyní. Podle sdružení má návrh likvidační charakter pro legální pěstitelské pálenice a destilátové lihovary, přičemž prý bude mít dopad i na zaměstnanost na venkově. Návrh se prý nedotýká surovinové základny, přebírá nedostatky současně platné legislativy a mylně vysvětluje zdanění vyrobeného lihu. Rovněž návrh nezaručuje kontrolu objemu vyrobeného alkoholu domácím pálením.