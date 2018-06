Policie zadržela 34 nelegálních migrantů z Vietnamu: Převáděli je Slováci

Prvních 20 migrantů, kteří nelegálně překročili státní hranici z Ukrajiny, zadrželi policisté úřadu pohraniční a cizinecké policie ve čtvrtek (31.5.) poblíž obce Podhoroď. Ty měl večer převzít 38letý Miroslav P. a následně je za finanční odměnu odvést do Rakouska.

„Policisté mu však plány překazili, za Sobrancemi ho zastavila hlídka mobilní zásahové jednotky. Po zastavení vozidla z něho obviněný vyskočil a utíkal až do města Sobrance, kde ho policisté dopadli a zadrželi," uvedla Baloghová. Po prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody od tří do osmi let. Vyšetřovatel zároveň zpracoval návrh na jeho stíhání.

Dalších 14 cizinců z Vietnamu spolu se dvěma převaděči zadržela policie v pátek (1.6.) v podvečer v blízkosti vesnice Koromľa. Cizinci byli následně vráceni na Ukrajinu. „Předpokládaný zisk všech obviněných po úspěšném dopravení cizinců do Rakouska by byl ve výši minimálně 17.000 eur," dodala Baloghová.