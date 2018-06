Putinova návšteva Bratislavy. Aké sú šance?

Andrej Danko na moskovskej konferencii o parlamentarizme opäť zopakoval tvrdenie, že bez silného Ruska nie je možný svetový mier. Vyslúžil si za to vlnu kritiky od slovenských médií. Denník N dokonca označil predsedu slovenského parlamentu za bezpečnostné riziko.

Bývalý riaditeľ rozviedky SIS Igor Cibula pre Sputnik hovorí, že Danko svojimi postojmi len racionálne pristupuje k realite a aktuálnemu rozloženiu síl, pretože Rusko v uplynulom desaťročí obnovilo svoje postavenie globálnej veľmoci a pri riešení závažných otázok ho nemožno ignorovať. „Nesúvisí to ani tak so sympatiami alebo antipatiami voči Rusku, ale s rešpektovaním reálneho stavu pomeru síl vo svete. Predseda slovenského parlamentu Andrej Danko racionálne pristupuje k realite, ktorú uznávajú aj politici mocensky vplyvnejších krajín než je Slovenská republika," hovorí Cibula, ktorý v súčasnosti analyzuje politické dianie na portáli orientacia.sk.

Danko vystúpil v úvode Medzinárodného fóra pre rozvoj parlamentarizmu spolu s predsedom ruskej Dumy Vjačeslavom Volodinom či ruským ministra zahraničia Sergejom Lavrovom. „Povedal som to v ruskej Dume: bez silného Ruska nie je možný svetový mier, bez silného Ruska nie je možný mierový dialóg," povedal v Moskve Danko. Ako ďalej dodal bojovať za mier je nielen úlohou takých veľkých národov ako Rusi, ale aj povinnosťou.

Vo svojom niekoľkominútovom prejave predseda NR SR kritizoval šírenie neoverených informácií, ale aj protiruské sankcie. „Urobme všetko preto, aby sme prekonali veci, ktoré nás rozdeľujú. Sankcie nie sú, a nikdy nebudú riešením. Riešením je len otvorený dialóg, láska a porozumenie a na to žiaľ zabúdame," vyzval predseda slovenského parlamentu.

Je pravidlom, že ako predstavitelia SNS, tak aj niektorí predstavitelia Smeru-SD, sporadicky kritizujú protiruské sankcie, no na druhej strane ich predĺženie Slovensko vždy podporí. Napríklad v novembri 2017 podpísal Danko spolu s premiérom a prezidentom spoločné vyhlásenie o EÚ a NATO, v ktorom sa všetci traja politici napríklad zaviazali „dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej republiky a spoločne prijatých rozhodnutí v rámci Európskej únie a NATO. A to navonok v zahraničí, aj dovnútra voči občanom Slovenska". Vo vyhlásení sa traja najvyšší ústavní činitelia zaviazali dodržiavať Bezpečnostnú stratégiu SR, v ktorej je Rusko označné za hrozbu.

Podľa Igora Cibulu to nie je nič neštandardné, pretože Slovensko ako malý štát rešpektuje záväzky, ktoré má voči organizáciám, v ktorých je členom. „Sankcie proti Rusku kritizoval aj bývalý predseda vlády Robert Fico a tiež nehlasoval za ich zrušenie na bruselských fórach euroatlantickej aliancie. Rovnako sa správa aj maďarský premiér Viktor Orbán , ktorý udržiava vrelé vzťahy s prezidentom Vladimírom Putinom , ale Maďarsko doteraz vždy hlasovalo v Bruseli za predlženie protiruských sankcií," hodnotí Cibula.

Danko by si želal Putina v Bratislave

Za svoj prejav zožal predseda parlamentu a šéf národniarov vlnu kritiky — nielen od politických subjektov ako KDH, ale aj zo strany médií ako napríklad Denník N či SME. Pokým SME poukazuje na to, že Danko bol v Rusku dvakrát, zatiaľ čo v USA ani raz, Denník N označil predsedu parlamentu za bezpečnostné riziko.

Podľa ministerstva zahraničia Danko svoj prejav s rezortom zahraničia nekonzultoval. Cibula na margo tohto faktu tvrdí, že Danko sa už viackrát zachoval ako neštandardný politik: „Jeho voliči to možno považujú za jeho prednosť, ale iní to hodnotia ako nedostatok profesionálneho prístupu k diplomacii a svojim spôsobom určitý prejav straníckeho egoizmu. Je to svojská demonštrácia populizmu, ktorým trpia všetky politické strany na Slovensku."

Danko zároveň v Moskve vyjadril želanie, aby na návštevu Slovenska pricestoval ruský prezident Vladimir Putin. Poukázal pri tom na utorkovú cestu Putina do susedného Rakúska. Cibula je pri hodnotení tohto kroku opatrný. Tvrdí, že zo strany Danka išlo predovšetkým o diplomatické zdvorilostné gesto mierené aj na rusofilných voličov na Slovensku, ktorým chcel ukázať, že SNS je pripravená verejne deklarovať pozitívny postoj k Rusku. „Týmto Danko si môže získať hlasy voličov iných politických strán, ktorí neschvaľujú protiruské sankcie. Pri súčasnej egoistickej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa — ktorá objektívne poškodzuje záujmy európskych krajín — Dankove gestá voči Moskve kopírujú európsky trend, ako sa naposledy prejavil vo voľbách v Taliansku, kde zvíťazili politické strany, odmietajúce politiku konfrontácie s Ruskom," hovorí Cibula a dodáva: „Pokiaľ ide o možnosť návštevy Vladimíra Putina v Bratislave, taká možnosť je iba záležitosť špekulácie a zbožných želaní. Po parlamentných voľbách na Slovensku v roku 2020 situácia ukáže, aký bude trend slovensko-ruských vzťahov a či Slovensko bude zaradené medzi priority záujmov Moskvy v stredoeurópskom priestore."

