Špatná zpráva pro Slovensko, tvrdí slovenští politici o schůzce Trumpa s Kimem

Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una je pro Slovensko špatnou zprávou. Ukazuje se, že pro Trumpa je důležitější legitimizace diktátorů, kteří ho chválí, než zlepšovaní vztahů se svobodným světem, který ho odůvodněně kritizuje. Myslí si to opoziční slovenská strana Sloboda a Solidarita.

Ta připomíná, že summit se konal v atmosféře čerstvě rozpoutané obchodní války mezi USA a jejich nejbližšími spojenci včetně Slovenska. „Působí překvapivě, když si americký prezident podává ruku a nazývá dobrým přítelem diktátora jedné z nejbrutálnějších totalitních zemí, jakou kdy svět měl. Přitom před pár hodinami způsobil stejný americký prezident rozkol na summitu G7 a o kanadském premiérovi vyjádřil slova o nečestnosti a slabošství," konstatoval poslanec Národní rady Slovenska Martin Klus.

Nepochybuje však to, že odzbrojení na Korejském poloostrově je z globálního hlediska prospěšné. „Je to důležité i pro Slovensko, protože Korejská republika je náš důležitý investor a zaměstnavatel," řekl. Ovšem věrohodnost severokorejského diktátora by se podle slovenských liberálů neměla přeceňovat.

Ve společném prohlášení podepsaném po úterním summitu v Singapuru se politici zavázali, že KLDR bude pracovat na úplné denuklearizaci a USA jí za to poskytnou záruku bezpečnosti. Spojené státy a KLDR se také zavázaly, že společně budou usilovně pracovat na zajištění trvalého míru na Korejském poloostrově. Jednalo se vůbec o první osobní setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem.