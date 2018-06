Kiska v správe o stave SR: Migranti sú nafúknutá hrozba. Kotlebovcov vykázali z pléna

Kvôli protestu Koltebovcov musel predseda parlamentu prerušiť Kiskov prejav a poslancov ĽSNS vykázať z rokovacej miestnosti.

Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko totiž na úvod prezidentovho vystúpenia vytiahli v laviciach nápis „VLASTIZRADCA". Po neuposlúchnutí upozornenia od Andreja Danka ich predseda parlamentu vykázal z pléna parlamentu.

Prezident Kiska podľa očakávania svoju kritiku postavil na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a následných protivládnych protestoch, ktoré vražda vyvolala. Situáciu v spoločnosti prirovnal k náladám po vražde Róberta Remiáša, únose prezidentovho syna a udelení tzv. Mečiarových amnestií.

„História okolo rušenia amnestií mi dovoľuje tu v rokovacej sále národnej rady pripomenúť — najmä predstaviteľom vládnej moci a parlamentnej väčšiny: od vašich slov a činov závisí, aká hlboká bude rana, ktorá v spoločnosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zostane aj po desiatich či dvadsiatich rokoch," povedal na úvod Kiska.

Na balkóne prezidentove slová pozorne počúval aj jeho blízky spolupracovník Martin Bútora, ktorý s ním prišiel do parlamentu.

Chce zverejnenie informácií o Kuciakovej vražde

Prezident vyjadril pochopenie pre protivládne protesty, ktoré krajinu zachvátili po novinárovej vražde. Podľa jeho názoru bola takáto reakcia vzhľadom na vysokú nedôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

Zároveň vyzval ministerku vnútra Denisu Sakovú a vedenie polície na zverejnenie informácií o vyšetrovaní Kuciakovej vraždy. „Čakáme na pravdivé odpovede na viaceré otázky," povedal Kiska a vzápätí sa začal pýtať: „Napríklad, prečo nebol na miesto činu povolaný znalec v oblasti súdneho lekárstva. Prečo bývalý policajný prezident takmer denne miatol verejnosť rôznymi verziami smeru vyšetrovania, v rozpore s embargom vyhláseným prokuratúrou. Prečo v rozhodujúcich týždňoch po vražde Slovensko váhalo s využitím medzinárodnej pomoci. Prečo bol na mieste činu bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA a prečo o tom bývalý policajný prezident klamal. Prečo mali prístup k prípadu ľudia, o ktorých Ján Kuciak písal a ktorí mali byť súčasťou vyšetrovacích verzií?"

Kriticky Kiska hodnotil nielen vládnutie súčasnej koalície, ale aj stav ciest, starnutie populácie, stav poľnohospodárstva, regionálne rozdiely, rozmáhanie sa extrémizmu a nafukovanie témy migrantov, ktorá je podľa Kisku živená len na odpútavanie pozornosti.

Blaha nemal na počúvanie Kisku žalúdok

Poslanci ĽSNS neboli jediní, ktorí prezidentovo vystúpenie neabsolvovali. V pléne neboli prítomní ani viacerí poslanci Smeru-SD, vrátane bývalého premiéra a predsedu poslaneckého klubu Roberta Fica. Svoju neúčasť avizoval na facebooku aj ďalší smerácky poslanec Ľuboš Blaha.

„Už sme to zažili viackrát a vždy je to o tom istom. Tie isté povzdychy, ten istý afekt, ten istý shakespearovský pátos, to isté čítanie Bútorových prázdnych fráz, to isté upotené a trápne divadlo," napísal na facebooku Blaha a dodal: „Nemám na Kisku žalúdok."

Viacerí koaliční poslanci hodnotili Kiskov prejav kriticky. Podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka (Smer-SD) prezident dnešným prejavom de facto rezignoval na funkciu prezidenta a stal sa opozičným politikom. „Bol to zlý prejav priemerného opozičného politika, akých počúvame počas každej schôdze niekoľko — kritika všetkého možného. Výnimočné bolo akurát to, že sa veľmi nešťastným spôsobom dotkol témy migrantov, pretože znevážil celú snahu o vyriešenie tejto krízy. Dokonca aj pani Merkelová otočila názor o 180 stupňov, len pán prezident to asi ešte nepostrehol," povedal Jarjabek a dodal: „A spájať vraždu novinára s politickou scénou a konkretizovať to div že nie na vládnu koalíciu je politicky perverzné."

Ďalší koaličný poslanec Anton Hrnko z SNS Kiskovu správu pre Sputnik okomentoval stručne: „Slová, slová, slová. Nič len slová."

Opoziční poslanci boli zase opačného názoru. „A čo iné mal povedať?" odpovedal Igor Matovič (OĽaNO) na otázku médií či bolo v poriadku, že prezident stav krajiny vykreslil kriticky. Borisovi Kollárovi zo Sme rodina sa na prezidentovom prejave zase pozdávalo, že správne zhodnotil stav republiky a navrhol riešenia, ako by politici mali zvrátiť tento stav. Napriek tomu Kollárovi niektoré veci v správe chýbali.

„Prezident nehovoril o bežných ľuďoch — nehovoril o nízkych 500 eurových platoch, nevenoval sa tomu, že ľudia boli vyštvaní do zahraničia. Navyše si myslím, že takto aktívne sa prezident začal vyjadrovať až po tom, ako na neho smeráci zaútočili s obvineniami o netransparentnom financovaní politickej kampane. Dovtedy bol veľmi vlažný až vágny," povedal pre Sputnik Kollár.

Po odchode prezidenta zvolal krátky tlačový brífing aj expremiér Robert Fico. Prezidentovej správe vytkol najmä prílišnú kritickosť, neponúknutie žiadnej vízie ale upozornil aj na podozrenia, že prezident pochybil pri financovaní svojej kampane. „Ak niekto hovorí o právnom štáte a dôvere ľudí v štát, súdy, políciu a prokuratúru, tak by sa musí vysporiadať s vážnymi podozreniami, ktoré sú spojené s jeho menom," povedal Fico pred novinármi a dodal, že ešte pred prezidentskými voľbami pristúpi k zmene legislatívy, ktorá zabezpečí vyššiu transparentnosť financovania politických kampaní.

