Slovenská vláda se rozhodla pomoct největšímu mezinárodnímu gigantovi

Po návštěvě fabriky automobilů Volkswagen v Bratislavě slovenský premiér prohlásil, že vláda připravila speciální opatření, která by měla závodu pomoci, aby zde „nadále zůstal a investoval“.

Jako jeden z problémů Pellegrini uvedl nedostatek pracovníků, který vláda Volkswagenu pomůže řešit vyčleněním deseti milionů eur na rekvalifikaci pracovníků. Také vláda umožní Volkswagenu navýšit kvótu na zaměstnávání cizinců, a to i zahraničních, jelikož „existuje pozice, které Slováci nechtějí vykonávat".

Vláda pomůže urychlit proces výstavby silnice, která by obešla závod a kruhovým objezdem by se napojila na stávající infrastrukturu. Toto, podle premiéra, by pomohlo vyřešit problém s nedostatečnou infrastrukturou.