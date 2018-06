Bude Kiska pracovat v Africe? Dostal pracovní nabídku z Konga

Prezident Slovenska Andrej Kiska uvedl na sociálních sítích, že dostal pracovní nabídku z Afriky, píše deník HlavnéSprávy.sk. Dopis přišel od charitativní organizace Magna, která ho pozvala do Konga na zachraňování dětí. Prezident nabídku nepřijal, ale slíbil, že pomůže organizaci jiným způsobem.

„Mrzí nás, že už nebudete kandidovat na prezidenta v dalších prezidentských volbách. Kdybyste se chtěl dále realizovat v prospěšných věcech, můžete odjet do Konga a s Magnou zachraňovat životy dětí. Nemůžeme vám nabídnout výsady prezidentského paláce, protože nemáme vodu, elektřinu, ani ochranku, která by se tu sešla při přestřelkách. Můžeme vám ale nabídnout dobrý pocit z práce, která dává smysl. Vzhledem k vašim dosavadním zkušenostem, věříme, že to dáte," uvádí se v dopisu prezidentovi od organizace Magna.

Prezident Kiska sám odpověděl na tento dopis a vyjádřil svůj vztah k této organizaci.

„Dnes mi přišla taková nabídka od mých kamarádů z Magny. Jejich práce si nesmírně vážím, protože pomáhají lidem v zemích postižených různými katastrofami. Oslovili mě s pracovní nabídkou do Konga, ale obávám se, že toto já nedám," napsal.

Dodal, že pomůže této organizaci jiným způsobem: „Ale mohu pomoci jinak a díky tomu budou moci nadále léčit a zachraňovat děti v krizových oblastech," slíbil Kiska.

Kromě Andreje Kisky tato organizace oslovila i další slovenské osobnosti, aby se zúčastnily akce na pomoc ve válečné zóně, ale nabídku také odmítly.