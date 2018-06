Vynález mladej slovenskej študentky zachrání deti pred krutou smrťou

Slovenskom minulý týždeň otriasla tragédia — mamička v Trstenej na Orave zabudla pred miestnou nemocnicou v aute svoju dva a pol ročnú dcérku Sabínku. Tá nedobrovoľný pobyt v rozhorúčenom aute nevydržala a zomrela. Podľa údajov polície dievčatko zomrelo na následky toho, že jeho telesná teplota presiahla 46 stupňov.

Známy je aj prípad z roku 2016, keď v Nitre dvojročnú Kristínku zabudol vo svojom aute pre zmenu otec. Opäť s fatálnymi následkami.

Trojstupňová ochrana

Vyššie spomínané tragédie by ale onedlho mohli byť minulosťou. Zabrániť by im mal vynález mladej Slovenky. Nikoleta Mičová prišla ešte počas štúdia na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene s projektom, ktorý by na zabudnuté deti v autách upozorňoval, a tým by pomohol zalarmovať buď okolie auta, príslušné úrady, alebo samotných rodičov. Systém, ktorý študentka navrhla sa spustí po uložení dieťaťa do autosedačky a od tejto chvíle je nastavený tak, aby reagoval na rôzne situácie.

Autorka vynálezu vysvetľuje jeho fungovanie na modelovej situácii — krátkej prestávke počas tankovania. Počas prvých piatich minút, v priebehu ktorých by vodič mal bez problémov stihnúť natankovať a zaplatiť, sa systém nespustí. „Avšak ak by nastala nečakaná situácia, vodič by sa zdržal, teplota v aute by začala stúpať natoľko, že by bolo ohrozené dieťa, spustí sa prvý výstražný signál v podobe sirény so špeciálnou zvučkou a zároveň všetky smerovky začnú blikať. Toto slúži ako prvé upozornenie pre vodiča, prípadne okoloidúcich. Keďže systém je viacnásobne zabezpečený, aktivuje sa druhá signalizácia v podobe GPS lokalizátora, ktorý odošle SMS správu na tri telefónne čísla s presnými súradnicami o polohe vozidla. Pokiaľ nepríde pomoc a teplota v automobile presiahne teplotu 32 stupňov, spustí sa nezávislý ventilátor klimatizácie," hovorí pre Sputnik Mičová.

O tento vynález sa už začalo zaujímať viacero automobiliek, ktoré ponúkli pomoc s vývojom a distribúciou. Ako však hovorí mladá študentka záujem a realizácia sú dve rozdielne veci, a preto si vývoj tohto vynálezu ešte vyžiada mnoho úprav, finančných prostriedkov, a tým pádom aj času.

Čo sa deje s telom v rozpálenom aute?

© Fotolia / Syda Productions Připravila byrokracie české děti o školní obědy? Nikolete trval vývoj systému jeden rok a dokončovala ho počas jarných prázdnin v školskej dielni. Následne s ním uspela aj na stredoškolskej súťaži. Jej hlavnou motiváciou bola snaha, aby žiadne dieťa nezomrelo tak krutou smrťou ako Sabínka a Kristínka.

Nikoleta si totiž popri vývoji musela naštudovať aj to, čo sa s ľudským telom deje v rozhorúčenom aute. „Ako prvé si môžeme všimnúť zvýšené potenie a zrýchlené dýchanie. Nasleduje rýchlejšia činnosť srdca, stúpa aj telesná teplota. Srdce sa snaží držať krv v životne dôležitých orgánoch, časom sa ale aj tak zhoršuje prekrvenie celého tela, a tým sa znižuje okysličovanie mozgu a následne začína celkový kolaps organizmu — najmä srdca a mozgu — a nastáva smrť," približuje Nikoleta, ktorá momentálne už študuje na vysokej škole.

Strednú priemyselnú školu dopravnú vo Zvolene totiž rodáčka z Hronských Kľačian minulý rok už úspešne absolvovala a za svoje ďalšie pôsobisko si zvolila Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, kde študuje odbor bezpečnostný manažment — ochrana osôb a majetku.

