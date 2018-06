Expert: USA mohou zatlačit na Slovensko při nákupu stíhaček F-16. Názor

Slovenská vláda stojí před složitým výběrem: jakým stíhačkám dát přednost, švédskému letounu Gripen nebo americkému F-16. Jde o největší dohodu od vzniku samotného Slovenska. Sputnik pohovořil na toto téma s vedoucím redaktorem časopisu Národní obrana, ředitelem Centra analýzy světového obchodu zbraní Igorem Korotčenko.

V čem je základní rozdíl mezi Gripenem a F-16? Jaká stíhačka je z technického hlediska lepší?

Jsou to totožné stoje, jsou na stejné úrovni. Není žádný zásadní rozdíl, kromě toho, že jeden letoun se vyrábí v USA , druhý ve Švédsku. Proto tendrové procedury zjevně určí doplňkové detaily, které jsou spojeny s technickou obsluhou, cenou. Možná lobbistickým úsilím Švédů či Američanů, což určí výběr, který udělá slovenská vláda.

Mohou USA tlačit na členské země NATO, aby kupovaly americké zbraně a ne evropské?

Není vyloučeno, že takový tlak existuje. Je to standardní praxe. Přesně tak se Švédové snaží vyhrát výběrová řízení a někdy úspěšně, když nabízejí vývoz Gripenů. Proto to není nic jiného než „výměna poklony". Nemají žádné přednosti, neboť Gripen a F-16 jsou stroje jedné generace, schopné používat celé spektrum moderních zbraní. V daném případě je to jen hra kvůli výhodné lákavé dohodě mezi dvěma výrobci.

Proč nákup amerických stíhaček může být pro Slovensko výhodnější?

Stíhačky odpovídají standardům NATO. Slovensko musí vybírat podle vlastních národních zájmů. Podle mého názoru, pro Slováky bylo by výhodnější koupit ruský MiG-35 (je to nejnovější víceúčelový stíhací letoun, který se ničem neliší podle charakteristik od Gripenu a F-16), který je přizpůsoben standardům NATO a pro Slovensko to bylo by výhodnějším ve všech ohledech. Zřejmě je ale tlačí americký výrobce a aktivně pracuje americké ministerstvo zahraničí a velvyslanectví USA. Proto to všechno bude určovat výběr, který udělá Slovensko.

