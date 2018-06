Exotické zaměstnání, které z celé Evropy najdete už jen na Slovensku

Vysoké Tatry jsou posledním místem v Evropě, kde je možné potkat vysokohorské nosiče. Nehledě na to, že těchto lidí zůstalo už jen velmi málo, jsou velkou tatranskou atrakcí. Mnohdy nosí tito muži na zádech i náklady dosahující 80 kilogramů.

Náklady, které nosiči vynášejí chatařům a provozovatelům různých zařízení, by mohl na místo určení popravit i vrtulník, a jak říkají noviny, pravděpodobně by to bylo i lacinější, ale Tatry by tím přišly o svoji specifickou profesi a „už by to nebyly Tatry, jak je známe a jak je milujeme".

Místní si nosičů velmi váží a důvěřují jim. „Nedělají to pro peníze, odměnou jim je pocit sounáležitosti s přírodou," píší noviny.

Mnozí z nosičů se po vrcholcích hor i s nákladem přemísťují rychleji a hbitěji než turisté. Vzorem pro vysokohorské nosiče je Štefan Zamkovský, horský vůdce, jenž Tatrám věnoval celý svůj život.