Výměna facek: školní skandál na Slovensku vás pobaví

Marianna Gáborová (36), matka dívky z osmé třídy na základní škole v Červenici (okr. Prešov), vzala spravedlnost do vlastních rukou a napadla učitele.

Mladý pedagog dostal facku za údajné nevhodné chování k její dceři. Nyní je na pohotovosti a podle informací Nového Času zvažuje výpověď.

Konflikt vznikl minulý týden v pátek, kdy dívka z osmé třídy Adriana zatelefonovala mámě, že jí učitel vyhrožoval fackou, pokud nezůstane po vyučování. Matku to rozčílilo natolik, že okamžitě vyrazila z domu za učitelem. „Přiběhla na školní dvůr, zamířila rovnou k učiteli a jednu mu střelila," uvedla zástupkyně ředitele školy Katarína Beňová.

Muž sice neměl žádné vnější zranění, ale v současnosti je práce neschopný. „Má poškozené orgány sluchu," dodala zástupkyně. Učitel, který na škole působí již čtvrtý rok, se k incidentu nevyjádřil.

Matka dívky popsala příčinu incidentu. „Dcera mi řekla, že jí učitel po pracovním vyučování řekl, aby za ním po poslední hodině přišla, neboť se nezapojovala do výuky. Tak se ho zeptala, co udělala, a on odpověděl: buď zůstaneš po škole, nebo dostaneš facku. Ano, snažila jsem se dát učiteli facku, ale jen jsem mu tak sklouzla rukou po jeho tváři. Po incidentu jsem se omluvila," uzavřela máma školačky.