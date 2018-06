Protesty za slušné Slovensko slabnú: v Bratislave sa zišlo 5 tisíc ľudí

Ešte pred začiatkom v poradí ôsmeho zhromaždenia sa konal protestný pochod spred úradu vlády, ktorého sa zúčastnilo niečo cez tisíc ľudí. Pochod pokračoval Námestím slobody, Jánskou ulicou, Kollárovým námestím a cez Obchodnú ulicu prišli jeho účastníci na Námestie SNP. Tu čakal zvyšok protestujúcich.

Na konci Obchodnej sa dav zastavil a vzdal poctu zavraždenému Filipíncovi, ktorý na tomto mieste zahynul po útoku mladého Slováka.

Pellegriniho vláda dostala päťku

Organizátori, ktorých na pódiu zastupovali Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko , hneď v úvode konštatovali, že štyri mesiace od vraždy novinára Jána Kuciaka a tri mesiace od nástupu Pellegriniho vlády sa nič nezmenilo — vražda nie je stále vyšetrená a na povrch vychádzajú podľa ich názoru nové a nové kauzy. „O týždeň dostanú žiaci v školách vysvedčenia. My vláde vystavujeme vysvedčenie dnes. Táto vláda pre nás nepredstavuje žiadnu zmenu. Vláda Petra Pellegriniho si zaslúži nedostatočnú," povedala Farská.

V ďalšom priebehu organizátori kritizovali stav polície, justície, školstva, zdravotníctva či poľnohospodárstva, najmä situáciu farmárov. „Premiér Peter Pellegrini sa môže hanbiť, tvári sa ako veľký poľnohospodár, ktorý sadí zemiaky, ale keď tí naozajstní poľnohospodári prídu do Bratislavy, ani sa s nimi nestretne," vyhlásil Šeliga a neskôr vyzval na podpísanie petície za vypísanie predčasných volieb, ktorú organizuje iniciatíva Hnevám sa.

„Čo si o ňom myslím? Nič dobré. Je to rovnaký vagabund ako jeho šéf," odpovedá dôchodca Jozef, ktorý tiež prišiel podporiť protesty, na otázku čo si myslí o novom premiérovi on.

Šeligu a Farskú následne vystriedala na pódiu speváčka Jana Gabačová s piesňou z čias Nežnej revolúcie — Sľúbili sme si lásku.

Huba o hraniciach slušnosti

Prostredníctvom listu sa zhromaždeniu prihovorila aj sestra zavraždeného novinára Mária Kuciaková. Tá v liste, ktorý čítala herečka Petra Polnišová, upozornila na to, že jej brata a jeho snúbenicu zabili kvôli odhaľovaniu prepojení politikov na organizovaný zločin. „Nerobil to len pre seba, ale pre nás všetkých. Chcel krajinu, kde spravodlivosť bude platiť rovnako pre obyčajných ľudí aj pre špičky politických strán. My chceme to isté, to jediné môžeme pre nich urobiť, že budeme pokračovať v jeho snahe a nebudeme ľahostajní. Niekedy by som najradšej rodinu pobalila a zobrala niekam ďaleko. Ďaleko od toho všetkého. Ale nemôžem. Musíme bojovať. Musíme niečo robiť. Niečo pre nich. Sme im to dlžní," napísala novinárova sestra.

Ďalší herec, Mikuláš Huba sa snažil prítomných presvedčiť, že aj zhromaždenia s nižšou účasťou majú svoj význam. „Nie vždy je dôležité, aby sa tu zišlo 50-60 tisíc ľudí. Aj keby sme sa tu mali stretnúť piati — s vedomým, že sme sa tu stretli preto, že vieme, že slušnosť je silná a obrovská sila, ale treba ju pripomínať, chrániť a strážiť," povedal známy herec a vzápätí upozornil, že aj slušnosť protestov je ohraničená: „My všetci tu si môžeme ešte gratulovať — a to hovorím ako veľké vyznanie ulice — že tá ulica je tak slušná a tak múdra, ako slušná a múdra je. Lenže pozor! Všetko má svoje hranice!"

Hubov prejav približne 4-5 tisícový dav na námestí niekoľkokrát prerušil hlasným potleskom či skandovaním hesla „Dosť bolo Smeru!" Ku skandovaniu sa pridal aj študent Michal. „Ja len nechcem, aby sa tu kradlo, to je celé," hovorí a na otázku či by sa prestalo kradnúť, ak by koalíciu vo vláde vystriedala opozícia dodáva: „To neviem, nebudem Vám klamať, ale ak to neskúsime, tak sa to nedozvieme."

Farmári sa chcú po žatve vrátiť

Protesty sa okrem Bratislavy konali aj v Košiciach a Banskej Bystrici, rovnako však s podstatne nižšou účasťou, ako v predchádzajúcom období. V Bratislave sa k protestu pridali aj nespokojní farmári, ktorí do Bratislavy dorazili z rôznych kútov Slovenska už v utorok. Do hlavného mesta prišli kurióznym spôsobom — na desiatkach traktorov.

Väčšinu z nich odstavili na Tyršovom nábreží a od utorku sa stretli s prezidentom Kiskom, predsedom parlamentu Dankom, ako aj ministerkou pôdohospodárstva Matečnou (nom. SNS). Premiér Pellegrini prisľúbil stretnutie začiatkom júla.

V piatok zároveň nespokojní farmári podpísali s opozičnými stranami memorandum a po poobedňajšom proteste začali hlavné mesto opúšťať. „Musíme ísť na žatvu, ale ak poslanci v septembri neschvália memorandum, vráti sa nás ešte omnoho viac," povedali na pódiu protestnému zhromaždeniu.

