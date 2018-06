Slovenský europoslanec uvedl, jak Merkelová ničí Evropu

Slovenský europoslanec a ekonom Richard Sulík se domnívá, že migrační politika německé kancléřky Angely Merkelové ničí Evropu a že její řešení jsou nesmyslné. Napsal to na svém blogu.

„Má být migrantům, kterým Německo odmítlo udělit azyl, umožněn opětovný vstup do Německa? Má být migrantům, kteří požádali o azyl v jiné zemi, umožněn vstup do Německa? Každý soudný člověk odpoví na tyto dvě otázky jasným NE. Nikoliv však Angela Merkelová, německá kancléřka. Ona si myslí, že takovým migrantům musí být umožněn vstup do Německa a je kvůli tomu ochotna ohrozit koalici, kterou vede," píše Sulík.

Kritizuje političku za to, že nevidí opravdové problémy, které jsou kvůli početným migrantům v EU.

„Vidí je však Horst Seehofer, koaliční partner Angely Merkelové a šéf bavorské CSU," dodává Sulík a připomíná, že německý ministr vnitra chce zakázat vstup těm migrantům, kterým již odmítli azyl v jiném státu. „Takové nařízení je v plném souladu s německou ústavou (článek 16a odstavec 2) a s nařízením Dublin III. Proto by bylo logické, že jeho šéfka, kancléřka Merkelová, se v roce 2018 bude spíše ptát, proč tak už dávno neudělal."

Sulík nazývá pokusy Merkelové o vyjednání migrační krize hledáním „evropského řešení".

© Sputnik / Alexeï Vitvitski Macron hrozí sankcemi členům EU, kteří odmítají migranty

„Problém je v tom, že její evropské řešení je postaveno na přerozdělování migrantů po celé Evropě. Aby tento nesmysl prosadila, přivolala si na pomoc francouzského prezidenta Emmanuela Macrona , který za skromných 20 miliard (rozpočet eurozóny, který je de facto začátek transferové unie) požaduje trestání těch zemí, které si naivně myslí, že budou rozhodovat, kdo bude na jejich území žít," lituje europoslanec.

Uvádí, že má Seehofer společníky. „Je jím rakouský kancléř Sebastian Kurz, který už avizoval, že pokud Německo zavře své hranice, udělá tak i Rakousko a také italský ministr vnitra Salvini, který nařídil zákaz vstupu ‚záchranných‘ lodí plných migrantů do italských přístavů. Dá se jen říci konečně. V tomto jsou demokratické volby neúprosné, neboť časem odstaví ty politiky, kteří chtějí vládnout proti svému lidu."

Sulík navrhl, jaké má být jediné správné evropské řešení — hermeticky uzavřít hranice, zřídit migrantské tábory mimo EU, tam vyřizovat žádosti o azyl a to maličké procento, které azyl dostane, bezpečným způsobem přepravit do Evropy. Takto to SaS (pozn. strana Sloboda a Solidarita) navrhuje už tři roky.