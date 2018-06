Média odhalila, proč se Slovensko, člen EU a NATO, otáčí směrem k Rusku

Slovensko, jakožto člen NATO, se nazývá částí Evropské unie, veřejně prohlašuje své západní nasměrování. Nicméně činnost, kterou vede stát v poslední době, demonstruje spíše sblížení s Ruskem. Mnozí poukazují na Slovenskou národní stranu (nebo SNS) jakožto na příčinu této skutečnosti. Lídr této strany Andrej Danko již několikrát navštívil Moskvu za posledních 8 měsíců.

Ministerstvo obrany pod vedením člena zmíněné strany SNS odložilo výměnu ruských MiG-29s na švédské Gripeny nebo americké F-16.

SNS rovněž zablokovala připojení Slovenska k masové akci vyhoštění ruských diplomatů kvůli kauze Skripalových ve Velké Británii. Slovensko dokonce odmítlo vyjádřit „solidaritu" s ostatními evropskými zeměmi. Jeden zdroj na Ministerstvu vnitra sdělil, že Danko usiluje o „vlastní alternativní vnější politiku".

Sympatie k Rusku mezi členy SNS není nějakým tajemstvím už dlouhá léta, ale teprve nedávno začala ovlivňovat vnější politiku Slovenska. Sociálnědemokratická strana SMĚR-SD výrazně oslábla kvůli politickým otřesům v důsledku vraždy novináře Jana Kuciaka v únoru. Masové protesty vyvolaly odchod lídra strany Roberta Fica.

„Pokud by Fico byl nadále premiérem, když se řešila kauza Skripalových, dokážu si představit, jak by se vyjadřoval za zmírnění reakce vůči Rusku, ale podepsal by to stejně, jako většina (lídrů EU)," uvádí evropský diplomat.

© Sputnik / Maxim Blinov Fico: Na Kuciakově hrobě tancovali mnozí politici, herci a třetí sektor

Společenské mínění na Slovensku se také přiklání k Rusku, více než kdekoliv ve střední Evropě. Pravděpodobně je to způsobeno společným slovanským původem a malým množstvím konfliktů (kromě roku 1968). Podle letošního průzkumu GLOBSEC pouze 37 % respondentů si myslí že „ NATO je dobré". Slováci rovněž podporují i politiku Vladimira Putina více než sousedé.

Ovšem Slovensko má závažnější důvody obávat se sporu s Ruskem než sousedé. Země je celkově závislá na ruské ropě a plynu, jak pro vlastní spotřebu, tak i pro vývoz plynu do EU. Právě proto Slovensko vystupuje proti výstavbě nového plynovodu Severní proud 2, který bude procházet mimo střední a východní Evropou.

Podle názoru autora článku, důležitý podíl na „východním směru" Slovenska mají i média. V této souvislosti zmiňuje i ruskou zpravodajskou agenturu Sputnik.