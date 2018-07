Zloděj milionář. Mezinárodní trapas slovenské policie

Slovenská policie poslala do Rakouska vzorek DNA, který měl usvědčit nejmenovaného slovenského milionáře z vloupání do autosalonu. U rakouského soudu však vyšlo najevo, že předložený vzorek s touto osobou nemá nic společného, uvedl časopis Plus 7 dní. Otázkou je ovšem to, jak se taková chyba mohla vůbec stát.