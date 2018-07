Pussy Riot trdlovali na Slovensku. Do USA už je nezvou? Aneb ***

Na Pohoda Festivalu 2018 skupina Pussy Riot ve „scénické adaptaci", v podání svého vlastního Pussy Riot Theatre, zrekapitulovala vlastní předešlé akce z Rudého náměstí („Putin Got Scared") a z Chrámu Krista Spasitele („Punk Prayer"). „Pussky" proslavila zejména jejich chrámová performance v roce 2012. Tehdy vnikli příslušníci skupiny do svatostánku v kuklách na hlavě za vykřikování, aby Bohorodička vyhnala Putina z Kremlu… Zve-li katolické Slovensko takovéto umělce na festival, pak je to trošku zvláštní.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Ukrajinská vláda vyhrožuje slovenským politikům, kteří se chystají na Krym

Jakpak by se na věc dívali Slováci, kdyby jim tam Pussy Riot předvedli to samé v nějakém jejich kostele? Když se totiž moc chce, důvod se snadno vymyslí. Copak Slovákům nevadí výrazy, jež kolem sebe trousí Pussy Riot viz „[…] Срань, срань, срань Господня"… (viz Punk Prayer)? Tuto větu se ani nechce do češtiny překládat. Na Slovensku má církev ostatně drobný škraloup z doby druhé světové války…

Phodafestival.sk cituje ústřední myšlenku Riot Days: „Ustúpiť o palec znamená vzdať sa míle"

V anotaci k vystoupení Pussy Riot na stránkách Pohoda Festivalu se cituje i z Guardianu. Guardian formuloval neuvěřitelnou myšlenku, že lidé dneška nechápou, když obviňují Pussy Riot, že se nemá obviňovat tato skupina, nýbrž Vladimir Putin. Že zkrátka dochází k matení pojmů. Na to se chce Guardianu odpovědět mládežnickým WTF (What The F***!?) Avšak zde je zdánlivě onen drobný problém. Proč by se mělo lidem říkat, koho obviňovat a koho ne. To je právě ta skutečná totalita, jíž ve své podstatě holky(?) v kuklách paradoxně reprezentují.

Snad ani nejde o ta děvčata samotná, ale o někoho jiného, kdo jich využívá jako nástroje. Škoda že si to zatím stále mladé kverulantky neuvědomují. Otázka je, zda by jejich vulgární počínání schválil například Ježíš Kristus. Aneb kolik „zdrávasů" je třeba odříkat, aby se prominulo znesvěcení posvátné půdy chrámu? Nakonec jak je vlastně možné, že i v našem pražském kostele sv. Mikuláše na Malé straně probíhal filmový rej upírů. Kolik dostala církev zaplaceno za takovéto „natáčení"? Pak se nedivme, že všem přestává být všechno svaté.

Miloš Zeman v rozhovoru s Martinem Veselovským (Hovory z Lán ze dne 2. 11. 2014) přeložil do češtiny význam slova „Pussy". Dále pak řekl, že se nebude zastávat kur*v, resp. těchto deviantních dam viz necenzurovaná ukázka jeho projevu na YouTube

Prezident Zeman byl za svá slova druhdy těžce kritizován českými „pražskými kavárenskými liberály". Ale když tito liberálové citují „Pussy Riot" v angličtině, jako nerodilí angličtí mluvčí necítí smyslové zabarvení těchto zjevně sprostých slov, jimiž se skupina tituluje. Ano, najdou se i tací, kteří budou tvrdit že „pussy" je jen taková „škeblička" nebo „koťátko"…

V čem koná Pussy Riot chybu a čemu by mohli věnovat trochu své pozornosti příznivci této „grupy"

Autor článku rovnou předesílá, že titulek k tomuto odstavci není myšlen manipulativně. Je míněn, grossovsky řečeno, venkoncem upřímně.

Tedy představme si na okamžik, že Rusko, Českou republiku či NATO začne řídit skupina Pussy Riot, jejíž přesný překlad zní „Pozdvižení p*č (k*nd, vag*n…)". To znamená něco na způsob „víme co nechceme, co chceme nepovíme", a to v lepším případě. V tom horším případě „to vlastně nevíme!" Resp. členky Pussy Riot neví, jak technicky v praxi vyřešily to, co bývá předmětem jejich kritiky.

Skutečně si někdo myslí, že tlupa v kuklách — Pussy Riot by uměla zažehnat systémovou korupci? Skutečně si někdo myslí, že Pussy Riot by uměla operovat ministerstvem obrany a zajistit bezpečnost své země? Skutečně si je někdo jist, že Pussy Riot uchrání Evropu od terorismu a pomůže lidem, kteří balancují každý den na hraně přežití a ztráty smyslu života?

Jaký je pozitivní program Pussy Riot? Kde je její tvůrčí přínos, který nakrmí a zasytí? Kdyby si Kaščák upřímně položil tyto otázky, nezbylo by mu než zaklít: „Do p**e!"

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí!

© Sputnik / Stringer Dvě Ukrajinky se snažili prodat za 600 eur do otroctví na Slovensku

Kdyby profesionální chuligáni od Pussy Riot byli umělci v pravém slova smyslu, kandidovali by se svým manifestem ve volbách ať už v Rusku, nebo v zahraničí. Lidé by je třeba volili; trdla z Pussy Riot by získala politický vliv a nemusela by se rouhat v kostele a přivádět na civilizaci hněv nebes. Ale to ne. Na něco takového by bylo třeba míti trochu rozumu v makovici. Vždyť to víme — „komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí!"

Aljochinová dostala trest za vyvolávání náboženské nesnášenlivosti. Kdo chce podceňovat tuto hrozbu, měl by si přečíst knihu Samuela Huntingtona „Střet civilizací".

Celý rozhovor Miloše Zemana pro ČRo, kde se vyslovil k Pussy Riot (tzv. „vypípaná" cenzurovaná verze)

Poznámka: V tomto článku zazněla vulg*rn* slova. Byla upotřebena v rámci umělecké licence autora jako projev krystalického umění. Jejich smyslem není nikoho primárně urazit. Mají jen ilustrovat „paradigma myšlení". Pokud by se měla urazit Pussy Riot, musela by tato skupina popřít sebe samu.

[1]Zde se chce citovat ruského spisovatele Fjodora Ivanoviče Ťutčeva: „Rozumem Rusko nepochopíte, metrem nezměříte. Rusko má zvláštní ráz, pochopíte, až v něj uvěříte." Víra je to, co Pussy Riot poškodila nejvíce. Proto padl v Rusku trest.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce