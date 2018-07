Slovenský politik: Nejblíže k vystoupení z EU je Česká republika

Česká strana měla zájem na tom, aby se zbavila Slováků?

Někteří čeští politici měli na této věci eminentní zájem. Věčné téma bylo, kdo na koho doplácí. Je to přesně stejné jako dnes v Evropské unii. Kdo na koho doplácí? Těžko říct. Určitě to není EU, protože by nás jinak netáhla k sobě.

Na Krymu bylo referendum, a jaký je výsledek? Západní země ho jako legitimní řešení zpochybňují. Zákon, který byl přijat v souvislosti s referendem, byl koncipován tak, že pokud by jedna strana řekla ano a druhá ne, tak by celý federální majetek přešel do vlastnictví té země, která řekne ne. Rozdělení by nastalo, ale majetek by získala jen jedna strana. Přišlo by k velmi nepřátelskému rozchodu. Spravedlivé bylo rozdělit republiku na dva samostatné státy ústavním zákonem o rozdělení federace, který mimochodem mluvil také o zákazu používání federálních symbolů pro oba státy, což česká strana nedodržela. Naštěstí je to jen jeden z detailů, nad kterým se můžeme už jen pousmát.

Oslavili jsme 25. výročí vzniku státu. Jak vnímáte jeho příběh?

Je to typický příběh Slováků, dokážou vzplanout, dokážou se vybudit a potom zhasnout. Mám rád svůj národ, to však neznamená, že budu zavírat oči. Musíme si být vědomi těchto specifik a musíme s nimi umět pracovat. Opadnutí nadšení není jen problémem povahy Slováků, ale i toho, že na Slovensku se rozmohla antislovenská propaganda.

Proč?

Jeden prorok jednou řekl, že do popředí půjde malý národ ve středu Evropy. Pravda je, že Slovenská republika má mimořádně důležité strategické postavení a je bohatá na strategickou surovinu. Dnes jí už není nafta, ale voda.

Hlasoval jsem proti vstupu Slovenska do EU, i když tehdy mě k tomu vedly jiné důvody než ty, které bych formuloval dnes, proč bychom měli z unie vystoupit. Na vstup jsme nebyli připraveni. Stačí se podívat na to, kde se nachází naši zemědělci v porovnání s původními zeměmi EU. Touha některých našich politiků být nahoře je vedla k tomu, že nedokázali vyjednat výhodné podmínky pro vlastní stát na rozdíl od sousedních zemí. Problém je v tom, že naši úředníci jsou „více papežové" než sám papež a vzhledem k trendu, který převládá v současné EU, by mělo Slovensko z tohoto seskupení odejít co nejdříve.

Považujete to za reálné?

Podle mého názoru ano. Je to otázka koordinace postupu s ostatními zeměmi v rámci V4, aby dávaly svou nespokojenost jasně najevo. Politici nemohou jedno říkat doma a něco jiného v zahraničí. Pokud nesouhlasím se sankcemi proti Ruské federaci, tak to řeknu nejen doma, ale i v Bruselu. Našim politikům chybí odvaha být samými sebou. Je třeba se podívat na to, co udělalo Rakousko. Nevyhostili ani neodvolali žádné diplomaty při uměle vyvolané kauze Skripalových a přijali Vladimira Putina na návštěvě na červeném koberci.

Rakousko si něco podobného může dovolit z hlediska vojenské neutrality, na rozdíl od ČR, ale i většiny zemí EU. Je možné z toho vlaku vystoupit?

Samozřejmě, že ta možnost existuje v souladu s koordinací dalších zemí. Nejblíže k tomuto kroku má právě Česká republika. Věřím, že lidé si začnou postupně uvědomovat, že stojíme před konečnou možností nejen zániku civilizace, ale vůbec života na Zemi a začnou používat rozum.

Poláci mají historický problém sami se sebou. Poláci jsou ochotni koupit si US základnu a nedochází jim, že po „vzniku evropské armády" to bude základna německá. A budou tam, kde v roce 1938.

Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem nikdy nekritizuje NATO, takže ČR zůstává osamocená?

To je jedna stránka věci, neříkám, že je to reálné zítra. Kdyby v této chvíli Slovensko vystoupilo z NATO, tak by mu reálně hrozilo, že ho pohltí sousedé. NATO nebylo schopno od samého počátku plnit obrannou funkci, protože než se dohodnou na obraně, tak je po válce. Nelze zapomenout na takové přešlapy, jakými byl Irák a zbraně hromadného ničení, které nikdy neexistovaly, stejně jako chemické útoky v Sýrii, které byly připsány někomu, kdo je neudělal. Problém je, že vzrůstá fašismus na Ukrajině a západní země v čele s prezidentem SR ho podporují, a to je velmi nebezpečné. Objímání se s Porošenkem je jako objímání se s Hitlerem.

Národ a alternativní média, které se spojí pomalu jako kapky, půjdou v jedné linii a mohou vytvořit silný proud, který smete mainstream.

Jaký předpokládáte další vývoj na Slovensku?

Čekají nás sílící pokusy o destabilizaci státu. Nemůžeme vládu jen kritizovat, dělá jen to, co může v rámci jistých možností. Sama si však podráží nohy financováním politizujících mimovlád. Měla by si uvědomit, že čím více do nich bude nalévat peníze, tím zuřivěji budou rozkládat stát. Jediná naše naděje je školství. Držím palce ministryni Lubyové, protože ji považuji za dostatečně nezávislou na to, aby jí někdo vnucoval nápady, které by byly proti jejímu přesvědčení. Školství na Západě mimořádně upadá, studenti ztrácejí schopnost logicky myslet. Současný stav povede k neschopnosti lidí samostatně tvořit. Učitelé se musí přestat bát. Musí skončit jejich zastrašování. Není možné, aby sluníčkáři chodili po školách, dělali přednášky a politikařili. Pokud by chtěl přijít do školy někdo s jiným názorem, jako je ten jejich, tak jim to školy neumožní s vysvětlením, že jde o akademickou půdu. Vladimir Putin si svého času položil otázku, jaký je rozdíl mezi sovětským školstvím a současným. Sovětské školství vychovávalo člověka tvořivého, současné člověka spotřebního. Jistý maďarský politik na přelomu 19. a 20. století řekl: „Svěřte mi do rukou školství a já ze Slováků udělám Maďary." Národ může zachránit jen vzdělávání a vychování.