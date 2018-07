Zbraně z Bratislavy byly objeveny v Baku: slovenská vláda to ví, ale mlčí

Bratislava oficiálně ví, že jejich technika putuje do Ázerbájdžánu přes Izrael, ale před situací zavírá oči. Arménský Sputnik o tom informoval během besedy Tigran Sejranjan, arménský velvyslanec pro Česko a Slovensko.

Velmi populární Denník N na Slovensku nedávno zveřejnil rozsáhlý článek o prodeji zbraní Baku. Podle článku byla slovenská vojenská technika dovezena do Ázerbájdžánu přes Izrael.

I když slovenská vláda tvrdí, že obchod je legální, všechny dokumenty jsou v pořádku a zbraně byly vyvezeny do Izraele, arménský diplomat s tím nesouhlasí. Považuje totiž za nepřijatelné, že konečným příjemcem útočných zbraní se stal Ázerbájdžán, který neustále vyhrožuje Arménii a Náhornímu Karabachu.

Sejranjan uvedl, že už loni na podzim vyjádřil své znepokojení slovenské vládě, ta ale jeho slovům nevěnovala pozornost.

„Doufali jsme, že se nám podaří tento obchod pozastavit, ale bohužel se tak nestalo," poznamenal velvyslanec.

Oznámil, že se jedná celkem o 60-65 jednotek vojenské techniky — houfnice a raketomety Vampir, které byly vyrobeny ještě v bývalém Československu v 70.-80. letech.

„Není tomu tak dávno, co průmyslová společnost Czechoslovak Group zbraně získala, opravila, zmodernizovala a prodala Ázerbájdžánu přes Izrael," vysvětlil velvyslanec.

Podle oficiálních dokumentů by společností, která kupuje a ukládá zbraně na skladě, měla být izraelská firma Elbit Systems. Podle arménských diplomatů a slovenských novinářů, kteří vedli na toto téma vyšetřování, byly zbraně nejprve převezeny ze Slovenska do Izraele a několik hodin poté, ve stejných letadlech, do Baku.

„Jedině naivní člověk se může domnívat, že slovenská vláda nevěděla o konečném místě dodávky zbraní. Tím spíše, když jsme je na to v září upozornili. Měli dostatek času na to, aby si tyto informace prověřili a obchod přerušili," je si jistý Sejranjan.

Vzhledem k tomu, že Arménie a Slovensko navázaly přátelský vztah, je tento obchod podle slov velvyslance spjat výhradně s obchodními zájmy.

Je potřeba si všimnout, že v článku uveřejněném ze 14. července listem Denník N, je zdůrazněno, že česká televize, v rozmezí od září 2017 až do konce červa 2018, vysílala celkem tři reportáže týkající se exportu slovenské firmy. Autoři si jsou jistí, že se jednalo o zbraně, které se nakonec objevily v Baku.

Kromě toho se v poslední reportáži mluvilo o tom, že vyvezené zbraně už byly testovány v bojových podmínkách.