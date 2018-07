Ukrajinský velvyslanec pobouřil předsedu slovenské Národní rady

„Pokud se jakýkoli občan, natož poslanec NR SR, rozhodne kamkoli vycestovat, nebude žádný velvyslanec mluvit o tom, zda tam má jet nebo nemá. P. Muška opakovaně porušuje protokol a opakovaně se nevhodným způsobem vyjadřuje nejen vůči poslancům NR SR, ale i představitelům státu," uvedl předseda parlamentu Andrej Danko.

Předseda Národní rady Slovenské republiky požádá ministra zahraničí Slovenské republiky, aby byl pan Muška předvolán a upozorněn na to, že taková vyjádření, jsou neslučitelné s jeho mandátem.

„Mandát velvyslance má svá pravidla a pan Muška si musí uvědomit, že má právo na svůj názor, i postoj, ale tam to začíná, i končí. Věřím, že se veřejně omluví za výhrůžky, které zazněly. Pokud se poslanec NR SR rozhodne jít nejen na Krym, ale i na Měsíc, nikdo ho nemůže zastrašovat. Je to jejich neoficiální cesta a svobodná vůle mimo slovenský parlament. Ukrajinské zákony pro Slovenské občany neplatí, pan Muško, to byste mohl vědět," oznámil předseda NR SR.

Dříve se v médiích uvádělo o plánech poslanců slovenského parlamentu navštívit ostrov Krym.