„Putinovy děti“ mají na Slovensku vojenskou techniku? Policie zkoumá fotky Nočních vlků

Na Slovensku si místní sympatizanti Nočních vlků zřídili sídlo ve vesnici Dolní Krupá. Jejich odpůrcům se to nelíbí, mluví o nich jako o „Putinových dětech“ a v médiích začali šířit paniku a mluvit o jakoby vojenské základně, píšou noviny Hlavné správy.

Martin Dubec z Progresivního Slovenska o této situaci mluví otevřeně jako o bezpečnostní hrozbě: „Všichni jsme zachytili zprávu o základně Nočních vlků, kde spolu se starou vojenskou technikou rozvíjejí dobrou spolupráci s organizacemi jako např. Slovenští branci. Zde se nebavíme o banálních věcech, ale o bezpečnosti Slovenska a jeho obyvatel. Děsí mě, že tu máme domeček z karet, který se může velmi snadno rozsypat. Naše společnost ukazuje velmi malou odolnost vůči tlakům. Od alternativních médií, která nabírají popularitu, přes politiky, kteří namísto jejich vytěsňování, začínají hrát jejich hry, po neschopnost státu zvládnout základní věci v této oblasti. Doba je zvláštní a také v našich vlastních dějinách jsme viděli, jaký věci dokážou nabrat spád. Najednou to, co je považováno za samozřejmé, se rozpadne, a všechny odkládané problémy nám vybuchnou před obličejem. To, jak se k tomuto všemu staví politici za poslední roky, je zoufalé."

© AP Photo / Thibault Camus Zeman – Noční vlk bez motocyklu?

TV Markíza zase informovala, že tento „gang" je násilnický a podporuje separatisty na Ukrajině.

Slovenská strana Svoboda a Solidarita se chce dokonce na jednání výboru zeptat ministryně vnitra Denisy Sakové na ruský motorkářský gang, který si měl údajně zřídit v obci Dolní Krupá u Trnavy svou základnu.

Konec konců se musela k této záležitosti vyjádřit i policie.

„Informacemi o vojenské technice v objektu v Dolní Krupé policie disponovala. Jde o pojízdné vozy, které samozřejmě nejsou schopné střelby. Jak jsme již několikrát zdůraznili, celou situaci v souvislosti s tímto objektem monitorujeme a v případě jakéhokoli podezření na protiprávní činnost okamžitě zasáhneme. V zájmu policie a dalších bezpečnostních složek je samozřejmě bezpečnost občanů, proto neustále věnujeme pozornost i tomuto klubu, včetně zmíněného objektu, ale dosud jsme nezaznamenali žádné protiprávní jednání, žádný přestupek, ani trestný čin," zdůrazňuje se v příspěvku na její stránce na facebooku.

Policie rovněž upřesnila, že žádnou střelnici, o které se tradovalo, nenalezla.

„Co se týče techniky v objektu, jde o historické exponáty, expozice v tomto objektu je plánována již na podzim tohoto roku a má být zpřístupněna veřejnosti. Část techniky je také majetkem občanského sdružení, které je členem dobrovolné požární ochrany ČR a podle zákona o ochraně před požáry plní úkoly obecní hasičské jednotky. Pro úplnost, sdružení se ve své činnosti mimo jiné věnuje i přestavbě staré vojenské techniky na funkční hasičské vybavení související například s transportem záchranných složek při mimořádných událostech."