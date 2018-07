Mela okolo slovenského nákupu F-16. Ministerstvo odpovědělo kritickému generálovi

Bývalý zástupce generálního štábu Slovenska Pavel Macko kritizoval nákup stíhaček F-16 jako „luxus, o němž není jasné, zdali si ho Slovensko může dovolit".

„Je to jako by byl před rozpadlým domem zaparkovaný Mercedes v limitované verzi," citují Topky slova Macka, který upozorňoval na fakt, že vojákům „se kasárna rozpadají před očima" a chybí jim to nejzákladnější vybavení.

Nehledě na to ale nepochybuje o nejvyšší kvalitě strojů F-16.

© AFP 2018 / Michal Cizek Topolánek zkritizoval francouzského ekonoma za výrok o „poražených Češích“ a byl k smíchu

„Pan generál Macko nás dnes s oblibou kritizuje a přitom si asi neuvědomuje, že roky byl v nejvyšších velících funkcích Ozbrojených sil Slovenské republiky," citují Topky slova mluvčí ministerstva obrany Slovenska Danky Capákové.

„Kritizuje tak výsledky své vlastní práce a dehonestuje práci svých dlouholetých kolegů. Je mu asi potřeba připomenout, že jako první zástupce náčelníka generálního štábu OS SR se osobně podílel na tvorbě všech strategických dokumentů (…)," prohlásila Capáková v odpovědi na slova Macka, kdy říká, že Slovensko „nemá schválenou bezpečnostní, obrannou a vojenskou strategii parlamentem".

V takovém případě, podle slov Macka, není jasné, z čeho modernizace vychází.