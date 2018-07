Nasťa Kuzminová pre Sputnik: “Slovensko je pre mňa druhý domov”

Počas Zimných olympijských hier Vám fandilo, a poviem to bez preháňania, celé Slovensko. Aký je to pocit byť osobnosťou, ktorá vie v jeden moment stmeliť celú krajinu?

Je to veľmi prijemný pocit, jeden z najlepších, čo sa dá zažiť a je to aj dôvod prečo to robím rada.

© Sputnik / Alexey Filippov Kuzminová o třetím olympijském zlatě: je to vítězství jak pro Rusko, tak i pro Slovensko

Samozrejme sa snažím zo svojej pozície vplývať na svoje okolie a prezentovať nielen svoj šport ako taký, ale propagovať zdravý životný štýl a všetko, čo s ním súvisí.

Úroveň podpory športu na Slovensku je často diskutovanou témou. Ako túto problematiku vnímate Vy — čo by sa malo zlepšiť v prvom rade?

Táto téma je veľmi zložitá a dalo by sa o nej veľa hovoriť. No radšej by som to nechala, nech sa k tomu vyjadrujú kompetentnejší.

Na posledných Zimných olympijských hrách zakázal Medzinárodný olympijský výbor štartovať viacerým ruským vrcholovým športovcom, vrátane tých, ktorým nebol dokázaný doping. To bol prípad aj Vášho brata Antona Šipulina. Ako ste toto rozhodnutie MOV vnímali?

Táto téma je pre mňa veľmi citlivá a v médiách som sa k nej vyjadrila už viac krát. Uzavriem to tak, že brat mi na olympijských hrách veľmi chýbal.

Vy ste však na olympiáde štartovali a okrem dvoch strieborných ste na nej získali aj svoju tretiu zlatú medailu. Máte ešte nejaké nesplnené športové ciele?

Aj keď olympijská sezóna bola moja najúspešnejšia v kariére, nepodarilo sa mi získať celkové prvenstvo v hodnotení Svetového pohára. Stále nie som držiteľkou zlatej medaile z Majstrovstiev sveta a vo svojej kariére som ešte nesklopila v pretekoch všetkých dvadsať terčov.

V letných mesiacoch nie sú biatlonisti tak na očiach verejnosti, ako počas sezóny, kedy sa koná väčšina súťaží. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť Vaše leto?

Počas letných mesiacov sa zväčša trénuje. Tieto mesiace až do jesene sú základom pre úspech v sezóne. Aj keď sneh nie je, používame rôzne tréningové prostriedky a techniky, ktoré simulujú beh na lyžiach, čo prospieva k najjednoduchšiemu prechodu na sneh.

Vediete svojho syna a dcérku k športu?

Naše deti vyrastajú v športovej rodine a vidia na vlastné oči, čo znamená život športovca a čo znamená vrcholový šport. Zatiaľ nie sú rozhodnutí pre konkrétny šport a sú v období skúšania rôznych športov. My ako rodičia sme radi, že sa hýbu a majú radosť zo športovania.

Otázkam o konci kariéry sa vyhýbate, mňa by však v súvislosti s týmto zaujímalo iné. Plánujete po skončení kariéry zostať v slovenskom športe?

Zatiaľ nie som stopercentne rozhodnutá, čo bude po športovej kariére. Určite chcem odovzdať svoje skúsenosti ďalej, no na akej pozícií, to uvidíme.

O chvíľu to bude desať rokov, čo ste prišli na Slovensko. S akými pocitmi ste k nám prichádzali?

Na Slovensko som prišla ako mladá mamička a v danom období to vôbec pre nás nebolo jednoduché. Boli sme mladá rodina a nevedeli sme, čo nás tu čaká. Spoliehala som sa na manžela, ktorý tu býval už 9 rokov a verila som, že je miesto, kde budeme ako rodina šťastní.

A teraz s odstupom desiatich rokov, zmenil sa v niečom Váš pohľad na Slovensko?

Po desiatich rokoch si už dovolím tvrdiť, že Slovensko je môj druhý domov. Je to miesto, kde sa nám narodila dcéra a vyrástol náš syn. Súčasťou nášho života je veľa kamarátov a tých považujem za svoju slovenskú rodinu.

V lete máte zrejme viac možností cestovať po Slovensku. Ktoré sú Vaše obľúbené miesta v krajine?

Toto je veľmi mylný pohľad na život športovca zimných športov. Tak ako som už vyššie spomenula, letné obdobie je práve pre nás najnáročnejšie. Sme veľmi krátko doma, absolvujeme veľa zahraničných sústredení a prípravy na sezónu. Teším sa na obdobie po ukončení športovej kariéry a rada by som začala spoznávať krásy Slovenska.

