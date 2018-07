Krása, ktorú musíte vidieť: mladá Slovenka vás prekvapí (FOTO)

Značka Atelier de Couture je už pomerne známa. Čo podľa Vás stojí za jej úspechom?

Rada by som Vás najprv poopravila: značka Atelier de couture je iba doplnok k môjmu extra dlhému menu, ktoré som ešte po svadbe nechala ďalej rásť (smiech). Tvorím pod značkou Jaroslava Wurll Kocanová. Vo všeobecnosti mám rada v móde značky s menom. Čo všetko stojí za úspechom? Hlavne veľa odopierania, za všetkým sú pokusy a omyly — človek sa najlepšie naučí na vlastných chybách. Aspoň neskôr nemusí na nikoho nadávať, že mu zle poradil alebo ho zle naučil.

© Foto : Foto: archív Jaroslavy Wurll Kocanovej Foto z archívu Jaroslavy Wurll Kocanové

Je náročné presadiť sa v oblasti módneho návrhárstva?

Ak vieš, čo chceš, nemáš veľké očakávania, ale veľké sny, nič nie je ťažké. V každom jednom odbore musíš ukázať, že niečo naozaj vieš. Bez vetra sa ani lístok nepohne, či? Treba byť v prvom rade, aspoň podľa mňa, sebakritický. Viem šiť, to je ok, ale viem šiť dobre? Rovno? Ovládam naozaj ten pracovný postup a robím to správne?

Pre mňa bolo najťažšie ukázať ľudom svoju tvár, kto som, ako vyzerám. Šiť som sa naučila veľmi rýchlo, bavilo ma to a stále ma to baví. V ateliéri som neustále, vyšívanie a šitie so mnou chodí aj na dovolenky a rodinné posedenia. Je to moja droga (smiech). Nuž a odprezentovať výrobok správne je ten náročnejší proces.

© Foto : Foto: archív Jaroslavy Wurll Kocanovej Šaty Jaroslavy Wurll Kocanovej

Z koľkých etáp sa skladá vytvorenie šiat — od návrhu až po predaj?

Skúsim to podeliť, lebo mne to celé spadá už iba do jednej (smiech), ale ak by som to rozčlenila, tak prvý je nákres — ako budú šaty, blúzka, opasok vyzerať. Nasleduje vyhotovenie strihu, modelovanie strihu a polohovanie na látku — to máme už štyri body. Ďalej strihanie, po strihaní väčšinou látky stoja aj 2-3 týždne, kým sa vyšijú predkreslené vzory na látku. Potom šitie a pomedzi to plno skúšok a úprav toho, čo sa nepodarilo. Nakoniec už len žehlenie, drobné úpravy a čaká sa na fotenie.

Určite je doba výroby pri každom z modelov individuálna, vedeli by ste však povedať aspoň v priemere, koľko Vám trvá výroba šiat?

Nemám to vôbec odsledované, je to ale ťažká otázka, keďže popri dcérke sa snažím využiť každú voľnú sekundu. Ak sa jedná o šaty na bežný deň, tie nie je ťažké rýchlo pozošívať. Výšivka trvá najdlhšie, či už je strojová, alebo ručná. Ak by som sem ale mohla vsunúť šaty bez výšivky, vyšívaný je iba krajkový živôtik, tak takéto šaty sú hotové za jeden deň, ale to už musí byť látka predpripravená deň pred, strih vystrihnutý — len pozošívať a vyšívať živôtik. Detské šaty sú hotové do pätnástich minút, to je taká „rýchlovka".

© Foto : Foto: archív Jaroslavy Wurll Kocanovej Šaty od návrhářky Jaroslavy Wurll Kocanovej

Mnohé z Vašich šiat obsahujú folklórny motív. Čím Vám folklór učaroval?

Svojou farebnosťou a pestrosťou. Keď som začala podnikať v tom, čo ma baví, rozmýšľala som, čo by som na látku mohla vložiť, aby to odzrkadľovalo môj pôvod, odkiaľ pochádzam. Vzorované látky sú nádherné na celom svete, no chcela som tvoriť niečo, čo by bolo naše. Ľudová výšivka sa o mňa opierala už od detstva, ako malá som si listovala v takých tých praktických magazínoch. Počas základnej a strednej školy som si doma so sestrou vyšívala krížikovou výšivkou obrazy psov a mačiek na stenu a tak to nejak prešlo až do dnešnej podoby mojej tvorby.

Máte aj svojho "odborného poradcu", niekoho, s kým konzultujete jednotlivé ornamenty, motívy?

Nie, v mojej firme sme dvaja — ja a môj manžel, a ten má zákaz mi do toho „kecať" (smiech). Miešam si farby na stôl a postupne z nich vyberám do jednotlivých vzorov, čo sa mi kde páči.

Čo okrem folklórnych motívov je podľa Vás pre Vašu tvorbu charakteristické?

Môj ateliér sa snažím viac a viac obohacovať o svadobné šaty. Sú to svadobné šaty s krajkovým živôtikom a opaskom.

© Foto : Foto: archív Jaroslavy Wurll Kocanovej Ukázka krásných šat od Jaroslavy Wurll Kocanovej

Pôsobíte v Cabove, dedinke neďaleko Michaloviec, čo je dosť netradičné. Väčšina návrhárov sa snaží byť zákazníkom blízko. Ako sa Vám pracuje na vidieku?

Tým, že nevyrábame na zákazku, je to pre mňa trošku jednoduchšie, ale stále dosť náročné. No pracuje sa mi tu naozaj dobre. Pokoj, žiaden ruch. Síce si každý v okolí myslí, že keď sme doma, tak nič nerobíme a iba sa flákame. Ale tým, že mám otvorený priestor, nemám pracovnú dobu „od do", robím od svitu do mrku. Inak by sa to vyšívanie za tak krátky čas nedalo zvládnuť, ak chcete počas bežného dňa aspoň trošku fungovať.

Máte zákazníkov aj v zahraničí?

Áno, máme a veľmi sa tomu teším.

Vaša najnovšia kolekcia má názov Slavianka. Môžete nám ju priblížiť viac?

Môžem povedať, že na Slavianke som pracovala sedem rokov, pokiaľ som ju dala do podoby, v akej je dnes. To, v čom som sa každým dňom zdokonaľovala, som vložila do Slavianky. Je to akýsi medzník v mojej tvorbe, prepojenie modernej doby v móde a ľudovej tvorbe. Ľudové vzory z oblastí Jablonice, Trnavy, Piešťan a Čataja mi natoľko učarovali, že som ich nevedela pustiť z hlavy a tieto vzory sa v mojej tvorbe neustále opakovali. Proščanie Slavianky je oslavná pieseň s tematikou odchodu mužov do boja od Vasilija Agapkina. Síce smutná pieseň, ale je to pieseň, ktorá zanechá dojem.

