Krym je ruský a dnes sme všetci Noční vlci, znelo v Bratislave

Podujatie prišli podporiť aj desiatky motorkárov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Účasť na podujatí avizoval aj Jozef Hambálek stojaci na čele slovenskej pobočky Nočných vlkov, kritiku a hystériu, ktorá sa proti klubu spustila však označil za príliš spolitizovanú, a preto sa rozhodol podujatie radšej len pozdraviť na diaľku.

Dnes sme všetci Noční vlci

Moderátor podujatia Jalal Suleiman upozornil, že cieľom zhromaždenia je vyjadrenie solidarity so slovenskou pobočkou Nočných vlkov. Vlna kritiky sa na motorkárov začala valiť po tom, ako vyšlo najavo, že v objekte, v ktorom sídlia je niekoľko kusov starej vojenskej techniky — najmä tankov a obrnených transportérov, na ktorých cvičili aj Slovenskí branci. Hlava Nočných vlkov na Slovensku, podnikateľ Jozef Hambálek, totiž v objekte plánuje otvoriť múzeum vojenskej techniky a veteránov.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Skandál na vysoké úrovni na Slovensku. Ukrajinského velvyslance označili za debila

Nezaradený poslanec NR SR Peter Marček upozornil na dvojitý meter využívaný na posudzovanie vojenskej techniky. "Ak sa pozrieme, koľko premáva vlakov s tankami a obrnenými transportérmi zo západu k východným hraniciam a k ruským hraniciam, tak toto nikomu nevadí. Toto je v poriadku. Ale v neporiadku je to, ak sa štyri exponáty prenesú do klubu motorkárov Noční vlci, " povedal poslanec. Marček zároveň upozornil, že o niekoľko dní odchádza so skupinou poslancov NR SR na Krym, a že toto územie vždy považoval za ruské.

"Dnes sme všetci motorkári, aj tí, ktorí nemáme vodičák na motorku," vyhlásil expremiér Ján Čarnogurský a dodal: "Noční vlci sú pre nás symbolom slobody a odvahy."

Popri Nočných vlkoch čelí kritike politikov a médií aj organizácia Slovenskí branci, ktorá okrem iného vytvára na Slovensku domobranu. Minister obrany Peter Gajdoš podal dokonca na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie voči brancom." Napriek tomu, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky, budeme pokračovať a budeme cvičiť občanov SR ako sa brániť, ako brániť svoje domovy, svoje rodiny a vlasť," vyhlásil na zhromaždení predseda Slovenských brancov Peter Švrček.

V závere podujatia prítomných pozdravil aj zástupca českých a moravských motorkárov, po čom sa zhromaždenie pokojne rozišlo.

Boja sa o jadrovú elektráreň

Študentská iniciatíva #niejenamtojedno pôvodne pripravovala protestné zhromaždenie v rovnaký deň o sedemnástej hodine pred budovou ministerstva vnútra. Študenti, ktorí sa na jar podieľali na protivládnych protestoch vyjadrovali obavy z objektu, kde sídli európska pobočka Nočných vlkov. Zhromaždením chceli "vyjadriť nesúhlas s tým, aby na našom území bol takýto objekt ohrozujúci národnú bezpečnosť ignorovaný a hrozba bagatelizovaná."

© Foto : Provided by Denis Ryauzov Ruský instruktor, kterého se polekaly Spojené státy: Slováci jsou výborně připraveni

Organizátori sa deň pred zhromaždením rozhodli svoje podujatie presunúť. "Registrujeme, že v posledných dňoch (štandardne až po tom čo sa o základňu začali zaujímať a upozorňovať na ňu aktívni občania, študenti a novinári) začalo ministerstvo obrany aktívne konať na tom, aby sme sa mohli na Slovensku cítiť bezpečnejšie. Podalo trestné oznámenie vo veci Slovenských brancov, ktorí v Dolnej Krupej cvičili s vojenskou technikou, nariadilo Vojenskému historickému ústavu stiahnuť požičanú techniku a vyvodilo politickú zodpovednosť…, " napísali organizátori na facebooku. Jednou z ich požiadaviek je posilnenie bezpečnosti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Podľa študentov z iniciatívy #niejenamtojedno môže byť totiž základňa Nočných vlkov hrozbou pre elektráreň.

Na verejnosti sa však začínajú šíriť aj ďalšie konšpiračné teórie. Autor a karikaturista denníka SME Mikuláš Sliacky napríklad na svojom facebookovom profile upozorňuje, že základňa môže slúžiť na vyvolanie občianskej vojny či na výcvik a úkryt nájomných zločincov. "Dolná Krupá leží napríklad iba 33km od Veľkej Mače, kde bývali Ján Kuciak a Martina Kušnírová. To je 26 minút jazdy autom," dodal Sliacky.

Organizátori sa rozhodli protest presunúť na 21. august, teda na výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Ich zámerom je zrejme zintenzívniť súčasnú vlnu rusofóbie aj s pomocou výročia udalostí z augusta 1968.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.