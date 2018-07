Zlý príklad je nákazlivý? Slováci napodobňujú Ukrajinu, myslí si aktivista

Antirasistický aktivista Branislav Oláh pre Sputnik tvrdí, že v blízkej budúcnosti nepredpokladá nárast napätia v spoločnosti. "Skôr, ako nejakú odvetu zo strany Rómov sa dá očakávať možno pribúdanie takýchto útokov zo strany mládeže z majority, ktorá sa verejne, alebo poloverejne hlási k extrémnej pravici," dodáva Oláh.

Podľa medializovaných informácii mali traja muži vo veku 21-23 rokov v noci z piatka na sobotu v centre Žiliny napadnúť 21 ročného Daniela, ktorý sa vracal z oslavy narodenín. Dvaja muži, ktorí sa mladého Róma zastali takisto utrpeli zranenia — jeden z nich otvorenú zlomeninu členka. Daniel skončil s krvácaním do mozgu v umelom spánku.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity tento útok odsúdil a označil ho za "učebnicový príklad trestného činu z nenávisti".

Branislav Oláh, ktorý sa problematike rómskej komunity venuje už dlhé roky, hovorí, že Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami nevyčnieva, no takéto útoky v našich zemepisných šírkach jednoznačne sú. Pokým na Slovensku, v Česku či v Maďarsku sú hlavným terčom najmä Rómovia, v Poľsku a vo východnej Európe prevažuje antisemitský motív.

Ako príklady rasovo motivovaných útokov Oláh uvádza upálenie Mária Gorala, vraždu Anastázie Balážovej a rasizmom podľa aktivistu "smrdeli" aj vraždy v Hurbanove, Devínskej Novej Vsi či vražda Karola Sendreia. V Čechách je zase známy prípad podpálenia domu vo Vítkove, kde utrpela vážne zranenia päťročná Natálka. To sú však podľa Oláha len špičky ľadovca. "Oveľa viac prípadov rasovo motivovaného násilia sa zametie pod koberec, alebo stroskotá na tom, že obete, útok radšej nenahlásia, lebo neveria orgánom činným v trestnom konaní. Naopak sa obávajú, že sa to celé môže obrátiť proti nim. Stačí sa pozrieť na policajné násilie v Moldave nad Bodvou, kde Rómovia vo videách ukazujú stopy po bití, polícia bez povolenia vtrhla do ich obydlí rozbila im okná skromné zariadenie a zbili všetkých v okolí ich obušku. Nakoniec dnes sú obvinené obete," hovorí Oláh a dodáva: "Ak sa o niečom takom dozviete akú vieru v spravodlivosť môžete mať ak patríte k najviac nenávidenej a prenasledovanej skupine obyvateľov?"

Troch útočníkov polícia už vypátrala a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva v spolupáchateľstve. V prípade dokázania viny hrozí trojici žilinčanov trest odňatia slobody od 4 do 10 rokov. V prípade, že by im dokázali "osobitný motív", tak by sa ich sadzba zvýšila na 5 až 12 rokov.

Oláh je ale pri odhade trestu skeptický. Vedú ho k tomu skúsenosti s odsúdeniami útočníkov v minulosti. "Prípad hurbanovského vraha, ktorý za premyslenú vraždu troch ľudí a ťažké zranenia ďalších dvoch dostal 9 rokov a z toho 3 roky pobudne na liečení. Vrah Anastázie Balážovej dostal sedem rokov, našli u neho fotografie Tisa a iný extrémistický materiál. Vrahovia Mária Gorala, ktorého nacisti upálili dostali najvyšší trest 7 rokov iní niekoľko mesiacov a ďalší podmienečné tresty. Policajti, ktorí mučili maloletých rómskych delikventov vyviazli bez trestu. Čo všetky tieto prípady evokujú, ako funguje spravodlivosť, ak obeťami sú Rómovia? " pýta sa aktivista.

Chystá sa protest aj beh

Na útok zareagovali okrem splnomocnenca vlády Ravasza aj Únia Rómov Slovenska (ÚRS) a viacero žilinských umelcov, ktorí plánujú na piatok poobede symbolický beh ulicami mesta. "Opakovane a vo veľkej skupine ľudí prebehneme cez miesta, po ktorých Daniel a jeho kamaráti utekali pred násilníkmi, pretože ich agresivita sa dotýka nás všetkých," píšu umelci v pozvánke na podujatie.

František Tanko z ÚRS zase avizoval pokojný protest pred mestským úradom v Žiline. "Mladého chlapca neonacisti a fašisti tak zbili, že skončil v nemocnici s krvácaním do mozgu. Je priam neuveriteľné, ako ľudia začínajú útočiť na nás, na Rómov, ale bohužiaľ je to výsledok toho, že ani jedna vláda tento problém za vyše dvadsať rokov nevyriešila," povedal Tanko. Zároveň vyzval premiéra, generálneho prokurátora, ako aj ministerku vnútra, aby nedopustili zamietnutie prípadu pod koberec.

Podľa názoru Branislava Oláha sa intenzita rasovo motivovaného násilia v posledných rokoch zvyšuje, v tom lepšom prípade neklesá. Vplývajú na to aj nálady v okolitých krajinách. A to nielen v spomínanom Česku či Maďarsku, ale v poslednom období najmä na Ukrajine. "Aj tento útok v Žiline je podľa môjho názoru vedľajším produktom pogromov fašistov na Ukrajine, ktorí zaútočili na rómske osídlenia a zavraždili a zranili viacero ľudí a to za úplnej nečinnosti miestnej polície," hovorí aktivista a dodáva: "Príklady bohužiaľ priťahujú a to rovnako tak zlé aj dobré. Spoločnosť, ktorá verí zásadám občianskej spoločnosti a jej zložky, ako Polícia a justícia, musí ukázať jasné odhodlanie potlačiť pravicový extrémizmus a dôsledne a tvrdo trestať rasovo motivované násilie."

