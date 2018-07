Kiska ostře zaútočil na Noční vlky

„Nejde o žádné neškodné milovníky motorek. Jsou nástrojem režimu, který se v minulosti podílel na obsazení části území sousední země," citoval deník slova prezidenta.

Kiska je tak prvním z trojice nejvyšších ústavních činitelů, který tento klub veřejně kritizoval. Podle jeho slov se někteří z členů Nočních vlků mimo jiné podíleli na vojenských operacích na Krymu. Proto považuje působení tohoto motorkářského klubu na Slovensku za výsměch oficiálnímu postoji země. Slovensko totiž znovupřipojení Krymu, jak píše list, považuje za porušení mezinárodního práva.

Prezident také zareagoval na slova policejního prezidenta Milana Lučanského: „Domnívám se, že čekání na to, až tento spolek sloužící cizímu státu začne porušovat na území Slovenska zákony, je jen ubohá bezpečností strategie," vyjádřil svůj názor Kiska.

Nejvyšší představitel země dále dodal, že vláda by neměla čekat na to, až Noční vlci poruší zákon a měla by zasáhnout ihned. Požaduje, aby byly vytvořeny podmínky, za nichž bude možné efektivně zasáhnout proti takovým spolkům.

Jak již dříve informovala jiná média, Noční vlci si na Slovensku nedaleko Trnavy zřídili své sídlo. Někteří odpůrci skupiny to považují za riskantní a nelíbí se jim to. Policie však potvrdila, že situaci monitoruje a doposud nezaznamenala žádné přestupky či protiprávní jednání. Uznala tedy, že Noční vlci nepředstavují pro zemi žádné nebezpečí.