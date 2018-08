Šéf slovenské delegace: Krym je a bude ruský

Delegace politiků a podnikatelů ze Slovenska je až do 3. srpna na pracovní návštěvě na Krymu.

Marček zdůraznil, že návštěvě slovenské delegace na Krymu předcházel informační a politický nátlak, a to i ze strany Ministerstva zahraničí Ukrajiny.

„Byli jsme varováni, že pokud pojedeme na Krym, Ukrajina nám zakáže vstup do své země. Na to mohu reagovat jen tak, že je mi to opravdu líto, jelikož obyvatelé Ukrajiny jsou Slované. Můžou snad za to, jakou mají vládu? Nebude to můj problém, pokud to opravdu zakážou. Jsme pro, aby k takovým konfliktům mezi Ukrajinou a Ruskem nedocházelo. Krym, podle mého názoru, je a vždy bude ruský. To je můj názor," řekl Marček na setkání s krymskými úřady.

Podle něj je cílem delegace především diskuze o možnostech rozvoje obchodu a investic na Krymu.

„Máte obrovské možnosti. Neodjedeme, dokud nepodepíšeme alespoň jednou malou smlouvu či dohodu," dodal závěrem šéf delegace.