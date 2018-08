Exšéf kontrarozviedky o únose Vietnamca: Je to predovšetkým zlyhanie nemeckých orgánov

Ďalšie zverejnené súvislosti v kauze únosu vietnamského podnikateľa z Nemecka späť do vlasti vyvolali v slovenskej politike turbulencie. Peter Tóth, exšéf kontrarozviedky SIS a v súčasnosti šéfredaktor portálu ďatel.sk, však upozorňuje, že zlyhanie je predovšetkým na nemeckej strane a slovenská vláda v tom mohla byť nevinne.

"To, čo produkujú na túto tému slovenské médiá, je len reprodukcia propagandy opozičných strán, a to nemá nič spoločné so žurnalistikou," hovorí Tóth pre Sputnik.

Podľa jeho slov je pre Slovensko nepríjemné, že existuje podozrenie o zneužití nášho špeciálu na únos osoby, ktorá žiadala v Nemecku o politický azyl. "Nikto však nemôže myslieť vážne, že slovenská vláda na niečom takom vedome participovala," dodáva.

Únos vládnym špeciálom

Mediálnu lavínu spustil článok nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vyšetrovatelia Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne podľa denníka nemajú "takmer žiadnych pochybností" o tom, že Trinh Xuan Thanha uniesla vietnamská spravodajská služba v slovenskom vládnom špeciále z Bratislavy do Moskvy, teda mimo hraníc schengenského priestoru, a následne z Moskvy do Vietnamu.

Podľa slovenských mainstreamových médií, ktoré sa kauze intenzívne venujú, sa na únose vedome podieľala slovenská strana, vrátane vtedajšieho ministra vnútra Róberta Kaliňáka.

Toto "zistenie" slovenských médií však Tóth spochybňuje. Podľa jeho názoru nesie primárnu zodpovednosť za únos nemecká strana. "Čo robil Krajinský kriminálny úrad v Berlíne? Kde bol Spolkový úrad na ochranu ústavy, teda nemecká kontrarozviedka?" pýta sa Tóth a dodáva: "Chápem, že ak za únosom stála vietnamská spravodajská služba a ak celú operáciu naplánovala precízne a rovnako dôsledne ju aj uskutočnila, bolo pre nemecké bezpečnostné a spravodajské zložky takmer nemožné sprisahanie odhaliť a predísť únosu pána Trinh Xuan Thana. Nemecké orgány a médiá však nemôžu zazlievať Slovensku, že nedokázalo to, čo nezvládli sami Nemci."

Bývalý šéf kontrarozviedky však nespochybňuje fakt, že vietnamský podnikateľ bol unesený, a to aj s pomocou vládneho špeciálu. Dodáva, že na palubu sa musel dostať s pomocou falošných, resp. krycích dokladov a slovenská strana postupovala podľa štandardných predpisov: "Ak Vietnamci požiadali o poskytnutie vládneho špeciálu, slovenská strana konala v zhode so zaužívanými protokolárnymi zvyklosťami. A ak sa zoznam pasažierov zhodoval s predloženými diplomatickými dokladmi, navyše nikto nejavil známky nedobrovoľnej prítomnosti na palube, nebol dôvod Vietnamcov podozrievať."

Celá kauza nielenže poškodzuje dobré meno Slovenska v zahraničí, ale môže mať aj negatívny vplyv na vzťahy Slovenska s obomi zainteresovanými krajinami. Prezident Kiska už v utorok upozornil na to, že kauza môže zhoršiť slovensko-nemecké vzťahy. A to rok po tom, ako obe krajiny podpísali vo Wolfsburgu Memorandum o prehĺbenom dialógu.

Premiér Pellegrini v nadväznosti na podozrenia nemeckej strany poslal do Berlína ministerku vnútra Denisu Sakovú spolu s policajným prezidentom Milanom Lučanským.

Tóth pri tom opätovne upozorňuje na pochybenie nemeckej strany. "Trinh Xuan Than nebol unesený zo Slovenska, ale z Nemecka a ak z Berlína na našu adresu zaznieva kritika, tak to nie je Bratislava, kto sa podieľa na zhoršovaní inak veľmi dobrých vzťahov," hovorí a dodáva, že Slovensko poskytuje nemeckým orgánom medzinárodnú právnu pomoc, z čoho vyplýva, že sa podieľa na vyšetrovaní prípadu.

Na druhej strane je nepochybné, že ak slovenská vláda o únose nemala informácie, tak Vietnam jednoducho drzo zneužil dôveru Slovenska. "V prípade, že sa to preukáže, Slovensko musí prijať voči Vietnamu náležité opatrenia tak na bilaterálnej, ako aj multilaterálnej úrovni," hovorí Tóth.

Kiska sa zosmiešňuje

Kauzu únosu intenzívne využíva politická opozícia — parlamentná i neparlamentná. Zatiaľ čo SaS s OĽaNO vyzývajú vládu na demisiu a navrhujú väzobné stíhanie poslanca Kaliňáka spolu so šéfom protokolu rezortu vnútra Radovanom Čulákom, mimoparlamentné KDH vyzvalo na predčasné parlamentné voľby. Ku kritikom sa pridalo aj hnutie Za slušné Slovensko a prezident Andrej Kiska. "Opakovane som hovoril, že je povinnosťou slovenských orgánov činných v trestnom konaní tieto podozrenia dôsledne a poctivo vyšetriť. Nemožno budovať dôveru ľudí v štát, ak sa prípadu nezačneme ani poctivo venovať. Reč je o podozreniach z hrubého zneužitia štátnej moci. Tak ako sa to stalo pri únose Michala Kováča ml." vyhlásil prezident na utorkovom brífingu.

Peter Tóth však prezidentov pesimizmus nezdieľa: "Pán prezident Andrej Kiska sa takýmito vyjadreniami zosmiešňuje, aj keď si to v hluku mediálneho potlesku zrejme neuvedomuje."

