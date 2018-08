Slovenský olympijský šampion podpořil ruské sportovce

V úterý Tóth získal stříbro na Mistrovství Evropy v Berlínu v chůzi na 50 km. První místo obsadil Ukrajinec Marian Zakalnickyj.

© Sputnik / Стрингер Ruská sportovní média se obrátila na prezidenta UEFA kvůli omezování práv na Ukrajině

Ruští chodci se tohoto závodu neúčastnili. Kvůli odstranění ruské federace lehké atletiky mohou Rusové na mezinárodních soutěžích závodit jen v neutrálním statusu a jen po získání povolení od Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF).

„Je mi to líto," odpověděl Tóth novinářům na otázku, co si myslí ohledně absence Rusů mezi jeho soupeři na ME 2018. „Před dvěma roky jsem řekl, že potrestání Rusů je spravedlivé, ale pak po vlastním problému v minulém roce jsem pochopil, že tato situace není z kategorie ‚černé a bílé‘. Kolektivní trest není tak dobrý. Doufám, že se Rusko brzy vrátí. Ruští sportovci udělali chyby, ale domnívám se, že je čas, aby se vrátili zpátky (v plnohodnotném statusu)."

V červnu 2017 byl Tóth podezřelý kvůli nesrovnalostem v biologickém pase. Situaci vysvětlil a absolvoval test na polygrafu, následně byl uznán nevinným.