Slovenští vědci používají ruskou optiku k vytváření laserů

„Ruská optika se používá při vývoji laserů," uvedla tisková služba společnosti. Tyto mřížky se používají ve vědeckých a aplikovaných výzkumech pro měření koncentrace škodlivých látek ve vzduchu a pro hledání zdrojů znečištění ovzduší. Mohou být také použity v chemicky nebezpečných průmyslových odvětvích a v lékařství.

„To je druhá dodávka určenému zákazníkovi — v roce 2017 obdržel prvních 10 položek," informuje tisková služba.

Podle generálního ředitele Villena Balojeva, společnost vyváží difrakční optiku na Slovensko od roku 2010.

„Je to náš stabilní vnější trh. Obecně neustále rozvijeme a posilujeme exportní pozice GIPO (Státní institut aplikované optiky, holding Švabe) a už v prvních šesti měsících letošního roku bylo do zahraničí dodáno více mřížek než v celém předchozím roce. Tato čísla budou růst — před koncem roku se předpokládá, že do Evropy bude dodáno dalších 130 jednotek," řekl Balojev.