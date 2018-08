Fico tvrdí, že Kiska překročil všechny hranice, a vyzývá ho do politického ringu

Neznám žádného prezidenta v Evropské unii nebo ve světě, který by tak očerňoval vlastní zemi jako Andrej Kiska, uvedl to předseda strany Směr-SD Robert Fico ve videu na Facebooku.

„Neznám žádného prezidenta kromě Andreje Kisky, který bez studu pokračuje ve výkonu své funkce, přestože je prokazatelně daňovým, volebním a zdá se, že i pozemkovým podvodníkem. Neznám žádného prezidenta kromě Andreje Kisky, který by zneužíval svou nadstranickou funkci na čistě osobní politické cíle a který by bez jakýchkoliv důkazů obviňoval výkonné politiky a politické strany z páchání nejzávažnějších trestných činů," prohlásil Fico ve videu.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Kiska ostře zaútočil na Noční vlky

Fico tvrdí, že prezident Kiska překročil všechny hranice práva a slušnosti, když obvinil stranu Směr-SD, že podle německých vyšetřovatelů pomohla unést vietnamského občana Trinh Xuan Thanh z Německa do Vietnamu.

„Takové závažné obvinění celé politické strany Směr-SD přišlo poté, co předseda vlády Peter Pellegrini oprávněně vytkl Andreji Kiskovi, že mluví o Slovensku jako o mafiánském státě, a to jen proto, že vypluly na povrch jeho daňové a volební podvody," uvedl Fico.

Podle Fica Kiska není ve světě brán vážně, protože ho dosud jako hlavu státu nepozvali do Bílého domu, Buckinghamu, Kremlu nebo Pekingu.

„…ať okamžitě odstoupí a vstoupí do politického ringu, kde bude muset bez ochrany politické funkce vést politicky souboj, který dosud vede neférově, neseriózně a v rozporu se zákonem," vyzval Fico.

Jak ve čtvrtek 2. srpna informoval Deník N, německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung zveřejnil zprávu, podle níž němečtí vyšetřovatelé již nepochybují o tom, že se na únosu vietnamského podnikatele Trinh Xuan Thanh podílel i slovenský vládní speciál. Vietnamského podnikatele podle informací německých médií v létě minulého roku pravděpodobně unesli z Německa do Vietnamu. V Německu žádal o politický azyl, přičemž v domovské zemi čelil obviněním z korupce.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že auto s únosci podle GPS údajů parkovalo před vládním hotelem Bôrik v Bratislavě. Bylo to v době schůzky tehdejšího ministra vnitra Roberta Kaliňáka s vietnamským ministrem. Slovenská strana také vietnamským partnerům půjčila vládní speciál na přepravu z Prahy do Bratislavy a z Prahy do Moskvy. To potvrdilo i ministerstvo vnitra. Trinh Xuan Thanh byl ve Vietnamu odsouzen na dva doživotní tresty.