Horor v Bratislavě: Český řidič během jedné noci přežil rvačku, pronásledování i střelbu

Čech, jehož jméno novináři portálu cas.sk neuvádí, promluvil o tom, jak ho jednou v noci na jedné ze slovenských silnic pronásledoval tajemný vůz značky Mercedes.

Večer se Čech spolu se svým kamarádem, který jel v druhém autě v pravém jízdním pruhu, vracel do centra Bratislavy. Najednou se k muži z Česka , který jel v levém jízdním pruhu, zezadu přiřítil neznámý automobil značky Mercedes Benz. Podle Čecha jeho řidič troubil jako divý. Čech tomuto vozu, ve kterém seděli dva muži, uhnul.

Když se na světelné křižovatce rozsvítila červená, obě auta zastavila.

„Řidič mercedesu vystoupil a přišel ke mně. Přes stažené okno jsem dostal ránu do obličeje. Otevřel dveře od mého auta a chtěl mě kopnout. Chytil jsem ho za nohu a téměř jsem ho povalil na zem. To se mu ale nelíbilo. Zabouchl jsem dveře a odjel. Po chvíli jsem si však ve zpětném zrcátku všiml, že vůz mě sleduje. Když jsem zatočil do jedné uličky, ozvaly se čtyři rány. Pocítil jsem bolest v zadku, jako by mě někdo do té části těla kopl. Naštěstí auto zasáhla pouze jedna ze čtyř vystřelených ran. Když už jsem auto za sebou neviděl, zastavil jsem. Na sedadle bylo mnoho krve. Přivolali jsme policii a záchranáře," svěřil se Čech.

Mladík byl okamžitě po incidentu převezen do nemocnice a následně operován.