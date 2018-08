Jak ovlivní Trumpova cla slovenskou ekonomiku: Ministerstvo hospodářství může zasáhnout

Americký prezident znovu překvapil a tentokrát celou EU. Uvedl, že zavede cla ve výši 25 % na všechna auta dovezená z Evropské unie do USA. Prohlásil to na setkání se svými příznivci v Západní Virginii. Jaký to bude mít dopad na Slovensko, v jehož ekonomice vývoz aut hraje významnou roli, zatím není známo.

Slovenské ministerstvo hospodářství je však v případě nutnosti připraveno zasáhnout.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy uvalí na auta z Evropské unie dovozní cla ve výši 25 %. Jeho prohlášení přišlo jen několik hodin poté, co list The Wall Street Journal oznámil, že podle amerického ministra obchodu Wilbura Rosse bude zpráva o plánovaných dovozních clech na auta známa nejdříve v srpnu. To byl totiž původně plánovaný termín. Tento krok by se nejvíce dotkl automobilek Volkswagen a Jaguar Land Rover. Ostatní automobilky do USA auta nevyvážejí.

Slovenské ministerstvo hospodářství mluví o překvapivé informaci, která je v rozporu s výsledky jednání s Junckerem.

© AP Photo / Carolyn Kaster Trump: Uvalíme 25% cla na každý automobil z Evropské unie

„Tato informace je překvapivá a je v rozporu s výsledky letního setkání předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Jakákoliv reakce je však předčasná, informace je známa jen z médií a bez konkrétních detailů. Slovensko komunikuje s Evropskou komisí, která odpovídá za obchodní politiku a ta už avizovala, že EU bude razantně reagovat," uvedl pro slovenský deník Topky mluvčí slovenského ministerstva hospodářství Maroš Stano.

Zavedení cel by bylo podle ministra hospodářství Petera Žiga nešťastným opatřením ze strany americké administrativy, pokud by k němu tedy skutečně došlo. Žiga to uvedl po středečním jednání vlády v reakci na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„V případě, že k tomu opravdu dojde, pak to není pro světový obchod dobrá zpráva. A to nejen pro ten evropský, ale také americký, protože předpokládám, že EU zavede odvetná opatření," řekl Žiga. Myslí si přitom, že tato spirála nikomu nepřinese nic pozitivního.

Momentálně výroky prezidenta Trumpa zní spíše jako vyjádření v rámci předvolební kampaně, protože oficiální stanovisko americké administrativy zatím není.

„Budeme se vyjadřovat až poté, kdy tento fakt přijde jako oficiální stanovisko a vyjadřovat se budeme spolu s ostatními zeměmi EU," vysvětlil ministr hospodářství.

Obchod je totiž podle jeho slov společná agenda zemí EU. Zároveň chce slovenské pozice prodiskutovat s nejvýznamnějšími obchodními partnery země, jako je Německo či Francie.

Podobně jako v minulosti budou země EU postupovat společně a koordinovaně, nikoli jednotlivě.

© REUTERS / Hyungwon Kang Čína vyjádřila protest USA

„Tato opatření jsou však špatnou zprávou pro světový obchod a dalším příspěvkem ke zbytečné spirále ochranných opatření. Pro země jako je Německo, ale i Slovensko, je automobilový průmysl strategickou oblastí ekonomiky, a proto budou zřejmě naše stanoviska blízké. V rámci slovenského předsednictví V4 resort připravuje na podzim na toto téma jednání ministrů hospodářství, spolu s německým kolegou Peterem Altmaierem," napsal mluvčí ministerstva hospodářství Maroš Stano.

Slovenské ministerstvo hospodářství situaci pozorně sleduje a úzce komunikuje s automobilkami a Svazem automobilového průmyslu.

„Nedávný odhad ministerstva financí zatím počítá jen s minimálním dopadem na slovenskou ekonomiku. Předpokládaný dopad na ekonomický růst Slovenska je mezi 0,05 % až 0,12 % HDP," dodal Stano.

Podle loňských statistik vyvezl Volkswagen Slovakia ze Slovenska 99,7 % vyrobených automobilů. Největšími exportními trhy podle údajů byly Německo, Čína a USA, kam vyvezly 20 % aut. Za rok 2017 vyrobil závod v Bratislavě více než 360 tisíc vozidel. Celkově tak v minulém roce směřovalo do USA okolo 72 tisíc automobilů.