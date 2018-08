Oslavy Povstania v Bystrici: Piskot pre Kisku, Danko spomínal na Husáka s Novomeským

Oficiálny program začal krátko pred jedenástou hodinou preletom vrtuľníkov a dvoch stíhačiek MiG-29.

K pamätníku Obete varujú sa postupne prišli pokloniť zostávajúci účastníci odboja, ústavní činitelia, exprezident Gašparovič, viacerí ministri, poslanci NR SR, zástupcovia viac ako troch desiatok veľvyslanectiev, ale aj predstavitelia politických strán a občianskych združení.

© Sputnik / Artur Bekmatov Památník Obete varujú

Hymna v podaní povstalca

Ďalšiu časť oficiálnych osláv odštartovala štátna hymna v podaní 90 ročného Vladimíra Strmeňa, jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP. Ako prvý sa z účastných činiteľov prítomným prihovoril prezident Kiska, ktorého jednotlivé skupiny obecenstva viackrát vypískali — prvýkrát pred kladením vencov, druhýkrát pred zahájením prejavu a tretíkrát po jeho skončení.

Prezident v prejave ocenil najmä rozhodnosť vtedajšej generácie Slovákov, ktorí sa k Povstaniu pridali. „Odmietli sebaklam, že podriadenie sa Hitlerovej Tretej ríši je akousi šikovnou „treťou cestou" k sebazáchove malého národa a že obetovanie životov židovských či rómskych susedov je prijateľnou cenou za udržanie zdania pokoja uprostred vojnového besnenia," povedal prezident a dodal: „Desiatky tisíc ľudí povstali, a to aj proti obrovskej vojenskej presile, lebo pochopili, že v zápase o budúcnosť civilizovanej Európy, v ktorom na frontoch druhej svetovej vojny zomierali milióny ľudí, nemôžu stáť bokom."

© Sputnik / Artur Bekmatov Účastníci oslav SNP

Následne Kiska udelil ďakovnú medailu Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Júliusovi Noskovi, Karolovi Pekníkovi, Jánovi Černekovi a Viliamovi Žingorovi. Na návrh ministra obrany zase povýšil majora in memoriam Ľudovíta Kukorelliho do hodnosti brigádneho generála in memoriam. Ďakovné medaile prevzali vo väčšine prípadov príbuzní ocenených.

Predseda parlamentu Andrej Danko zase varoval pred opakovaním chýb histórie, pričom spomenul aj mená, ktoré sa v poslednom období na oslavách Povstania nespomínali. „Pripomínajme si mená, ktoré sa dnes niektorí boja vyslovovať. Nezabudnime na Gustáva Husáka, Goliana, Viesta, Novomeského, Karvaša, Zaťka, Šmidkeho, Šrobára, Lettricha, Bagára a mnohých iných," povedal Danko, podľa ktorého mnohí z nich nevinne trpeli v 50. rokoch. „Vnímajme ich osudy, učme sa, snažme sa byť múdrejší a neopakujme chyby histórie. História nie je na to, aby sme sa kvôli nej hádali, história nás ma posunúť, poučiť, robiť múdrejšími," dodal predseda parlamentu.

© Sputnik / Artur Bekmatov Předseda Národní rady SR Andrej Danko

Premiér ocenil župné voľby

Nakoniec sa prítomným prihovoril aj premiér Pellegrini. Vo svojom príhovore viackrát zdôraznil, že je rodákom práve z Banskej Bystrice a kritizoval snahy súčasných politikov o spochybňovanie významu a odkazu SNP narážajúc na kotlebovcov. „Takíto ľudia patria na hnojisko dejín a nemajú právo verejne vystupovať. A ďakujem obyvateľom Banskobystrického kraja, že vlani takýchto ľudí aj s ich poskokmi vyhnali," povedal premiér. Neskôr vyzdvihol výsledky jesenných krajských volieb, v ktorých sa podarilo Kotlebu odstaviť od postu šéfa kraja.

Osláv SNP sa zúčastnili aj dvaja poslanci hornej komory ruského parlamentu — Rady federácie Vjačeslav Timčenko a Oleg Meľničenko.

„Ako šéf skupiny priateľstva so slovenským parlamentom navštevujem vašu krajinu v priemere štyrikrát za rok. Tentokrát sme s kolegom Meľničenkom chceli predovšetkým vyjadriť úctu našim predkom, ktorí obetovali svoje zdravie či životy za slobodu," povedal pre Sputnik Timčenko a dodal, že skupina priateľstva so Slovenskom je čo do počtu členov v hornej komore ruského parlamentu najväčšia. Zároveň doplnil, že ak má niektorá oblastí spolupráce medzi obomi krajinami mimoriadny potenciál, tak je to určite poľnohospodárstvo.

„Absolvovali sme stretnutie so zástupcami slovenského parlamentu, na ktorej sme sa venovali problematike rozvoja turizmu, vzájomného obohatenia a výmeny v oblasti kultúry a vzdelávania, ale aj ďalšie otázky týkajúce sa spolupráce našich parlamentov," doplnil svojho kolegu Meľničenko. Ako ďalej povedal, zrejme ešte v tomto roku navštívi Rusko aj skupina slovenských poslancov.

Prehliadka techniky i kultúrny program

Pre účastníkov osláv bol pripravený bohatý program až do večerných hodín. V kultúrnej časti sa predstavili napríklad folklórny súbor Zemplín, ruská skupina Babkini vnuci, Družina, Diabolské husle a Jana Orlická či skupina Korben Dallas a kapela vzdušných síl USA v Európe Touch ´n go.

Okrem stálej expozície vojenskej techniky, ktorá je súčasťou múzea tu techniku a zbrane prezentovali viaceré kluby vojenskej histórie. Prístupné verejnosti boli dopravné lietadlo Li-2.aj pancierový vlak Štefánik.

Práve tento vlak je aj ústredným motívom novej 0 eurovej bankovky, ktorá bola v predaji v stredu v areáli múzea.

Verejnosť mohla vstúpiť aj do povstaleckej zemľanky a nahliadnuť tak do každodenného života vojakov v povstaní.