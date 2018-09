Fico: Dnešní mládež mě šokuje

Během setkání s mládeží, které Fico absolvuje na Slovensku, totiž dospěl k závěru, že současná generace má v dnešní době jen velmi matné povědomí o daných událostech. Dodal, že v žádném případě nechce situaci zjednodušovat, ale ani nikoho shazovat. Pravdou však zůstává, že realita je více než smutná.

© Sputnik / Maxim Blinov Fico: Na Kuciakově hrobě tancovali mnozí politici, herci a třetí sektor

Letošní rok se nese v duchu různých výročí a připomínání si významných událostí v dějinách země. Ať už se jedná o sté výročí vzniku Československa, invazi vojsk Varšavské smlouvy či úlohu Alexandra Dubčeka, všechny tyto události souvisí s formováním historického vědomí národa. „Bez této paměti, ať už to zní pro někoho jakkoli abstraktně a neuchopitelně, nemůže žádný národ projektovat svoji budoucnost," myslí si Fico

Dodává také, že bez společného historického vědomí, si kopeme vlastní hrob. Kde se však stala chyba? Fico tvrdí, že házet všechnu vinu na učitele dějepisu a školství by nikam nevedlo. Myslí si, že realita je mnohem složitější, píše na hnonline.sk.

„Dvacet pět let budujeme úspěšný příběh mladé země. Mění se ekonomika, roste životní úroveň, jsme akceptovaným partnerem na mezinárodním poli. Přesto jsme v soustavném a permanentním zápase, který má doslova charakter tiché občanské války," soudí Fico. „V rámci této války je dovoleno vše, co slouží úzkému politickému účelu. Zpochybňují se ekonomické výsledky, postavení Slovenska v zahraničí, vytváří se nedůvěra k bezpečnostním pilířům státu, sami sebe označujeme za mafiánský a nedemokratický stát. A pokud je třeba zpochybnit i historické vědomí, aby se v paměti mladé generace etabloval „hejt", pak to hlavní liberální média ráda udělají (…)," pokračuje Fico.

Fico je přesvědčen, že v takové přesile mediálního „gumování" historické paměti nemá šanci žádný, ani ten sebelepší, učitel. Nicméně, pokud se má země pohnout úspěšně dál, mělo by toto šílenství přestat, uvádí bývalý předseda vlády.

„Vytváříme si tím podmínky pro soustavnou vnitropolitickou krizi a do budoucna formujeme generaci bez historické paměti a hrdosti na svůj vlastní stát," dodal Fico. Závěrem ještě politik doplnil, že je čas zamyslet se nad tím, jak to bude dál, protože Slovensko si takovou budoucnost nezaslouží.