Slovenský ekonom varuje z Ukrajiny: Otázka nezní, zda přijde velká krize, ale kdy přijde

Mikloš je považován za jednoho z hlavních imámů liberálního džihádu, jak píšou Hlavné Správy. Možná právě proto nemá problém tvrdit, že veškerá další řešení, kromě liberální demokracie, jsou podvod. Podle názvu jeho předposledního článku (Liberalismus a kapitalismus nemají lepší alternativu. Vše ostatní je podvod na voliče.) lze tedy usuzovat, že režim, v němž žijeme, podvodem na voliče není.

Ve svém posledním článku politik varuje před příchodem velké krize. Tu podle něj způsobí především efekty a důsledky expanzivní měnové a fiskální politiky, píše portál. Mikloš se totiž domnívá, že tato politika neznamená nic jiného než expanzi života na dluh a na úkor budoucnosti.

Globální krize, k níž došlo před deseti lety, vznikla v důsledku hamižnosti spekulantů, kteří ovládají a vysávají světový finanční systém. Jak uvádí portál, tehdy došlo k hrozbě hluboké a dlouhé recese. Takový jev je typický pro státy, v nichž vzkvétá liberální kapitalismus. To se podle Mikloše ale také zřejmě nedá označit za podvod na voliče.

Americká vláda a centrální banka (FED) spolu s dalšími orgány začala do ekonomiky „pumpovat" peníze z kapes daňových poplatníků, aby tuto krizi zažehnala. Portál citoval slova Mikloše, který tvrdil, že se vládci západního světa v čele s FED rozhodli krizi řešit „takovým způsobem, který s velkou pravděpodobností zadělává na mnohem větší problém." Dalo by se toto řešení považovat za podvod na voliče?

„Centrální banky snížily své úroky až na nulu či dokonce šly do mínusu. Když ale ani to nestačilo, FED a později i ECB přišly s kvantitativním uvolňováním, což v zásadě znamená dodávání dodatečných peněz na trh přes nákup aktiv (zejména státních dluhopisů a jiných cenných papírů)," cituje portál slova politika. Mikloš ale zapomněl na důležitou skutečnost, a to tu, že tyto virtuální peníze ve skutečnosti neexistují.

© REUTERS / Brendan McDermid Agentura Moody’s varovala před další ekonomickou krizí v USA

„Program kvantitativního uvolňování se podobá pilulce, která krátkodobě odstraní bolest, ale z dlouhodobého hlediska nemoc ještě zhoršuje," vyjádřil se k situaci bývalý ministr financí. „Hlavním argumentem pokračování v programu kvantitativního uvolňování i po odstranění akutní hrozby bylo, že to podpoří růst ekonomiky. Nepodpořilo," dodal závěrem.

V tom měl Mikloš pravdu. Mnohem větší efekt to totiž mělo na růst cen aktiv, nemovitostí, akcií a dluhopisů, nikoli na růst ekonomiky. Svou hodnotu ztratila i cena práce a obyčejní lidé byli zase o něco chudší. Jak sám Mikloš správně poznamenal, zvýhodnilo to především bohaté. Je to ale podvodem na voliče?

Jak uvádí portál, za podvod by se podle politika daly považovat všechny ostatní možnosti, jak řešit fungování společnosti a ekonomiky. A my můžeme jen doufat, že si lidé při volbách zachovají dravý rozum a nenechají se „opět podvést".