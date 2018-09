Další skandální odhalení: Slovensko je největším zlodějem v EU

Před pár dny byly zveřejněny výsledky zprávy OLAF. Tyto výsledky vrhly špatné světlo zejména na Slovensko. Podle medializovaných informací tam totiž mělo dojít k celním podvodům, kvůli kterým by teď země měla Evropské komisi zaplatit více než 300 milionů eur. Šéf Finanční správy to však popírá. O události informoval slovenský portál topky.sk.

Slovenská politická strana SPOLU — občanská demokracie se však domnívá, že daná zpráva obsahuje i další závažné údaje, které jasně poukazují na to, že Slovensko je za vlády SMĚRu tou nejhorší zemí v EU, pokud jde o rozkrádání společného evropského rozpočtu. Strana SPOLU se dotazovala ministra Petera Kažimíra, jak je možné, že se země dostala na tuto pozici, když měl být zodpovědný za evropské příjmy a také za kontrolu výdajů z evropského rozpočtu.

Jak uvádí portál, podle vlády však celý problém spočívá v tom, zda Slovensko zaplatí pokutu za tento obří celní podvod.

Zároveň by veřejnosti neměly uniknout ale i další důležité části zprávu OLAF. Ty vypovídají o tom, kam až Slovensko dovedla vláda SMĚRu a dohled ministra Kažimíra.

Miroslav Beblavý, předseda strany SPOLU, uvedl, že podle zprávy není vláda SMĚRu zodpovědná pouze za tento celní podvod obřích rozměrů. „Zpráva odhalila ty největší rozkradače společného evropského rozpočtu v letech 2013-2017.

Slovensko je během období vlády SMĚRu suverénně, a s obřím odstupem, na první místě v rozkrádání evropských příjmů a výdajů. V případě příjmů se u nás rozkradla až polovina (51,2 %) a při výdajích to bylo každé sedmé euro (13,5 %)," cituje slova Beblavého portál.

Předseda strany SPOLU uvedl, že nejde jen o ostudu, ale tyto statistiky potvrzují i to, že Slovensko není důvěryhodným a rovnocenným partnerem. „Tato šokující statistika dokazuje členským státům EU, že Slovensko není důvěryhodným a rovnocenným partnerem, ale mafiánským státem. Nestačí vyměnit pouze pár úředníků či politiků — to je jen začátek. Bez rekonstrukce státu nás při takových zjištěních nebude nikdo brát vážně. A to je opravdu špatná zpráva, obzvláště v době, kdy Slovensko diskutuje o budoucím evropském rozpočtu," vysvětlil situaci politik.

Beblavý připomněl, že po celou dobu byl za výběr i kontrolu evropských příjmů a audit evropských výdajů zodpovědný právě ministr financí Peter Kažimír. Dodal, že právě on by měl nést zodpovědnost za tuto mezinárodní ostudu.