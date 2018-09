Zpověď Vinczeové: Záhadný číšník, který není ponořen do politických her, ale mění svět

Známá slovenská moderátorka Adela Vinczeová se zamyslela nad tím, jací lidé by mohli změnit svět. Domnívá se totiž, že v dnešní době se spousta lidí snaží změnit společnost. Podaří se to však jen určité skupince lidí. Zamyšlení Vinczeové zveřejnil slovenský portál hlavnespravy.sk.

Někteří lidé si lámou hlavu nad tím, jak změnit to, kam v současné době směřuje naše společnost. Podle Vinczeové se tito přemýšlivci snaží najít jakési východisko z dané situace. „Jejich záměr je určitě hezký a cíl ušlechtilý," prohlásila moderátorka, píšou Hlavné Správy.

Někdy však věci nejsou takové, jaké se na první pohled můžou zdát. Stejný názor zastává i Vinczeová, která upozorňuje na to, že cíl vidíme vždy podle toho, kolik světla na něj svítí. „Ve tmě se o cíli jen domníváme, za šera už něco málo nahmatáme. V hluboké jámě se nám zdá cesta ven nereálná, v menší jámě už tušíme, že bychom se z ní mohli dostat," prohlásila moderátorka. Dodala, že není důležité jen to, co bychom chtěli, ale také to, z jaké pozice nad tím uvažujeme.

Jak píše portál, podle moderátorky jsme právě my jakýmsi přístrojem, který by mohl přinést změnu. I to má ale jeden háček — hodně totiž záleží na nastavení takového přístroje. Pokud je totiž tento přístroj nastavený na poloviční výkon, pak nebude fungovat. „I proto si občas všímám neúspěchu těch, kteří chtějí změny, protože sami jako jednotlivci nejsou funkční. (…) Takový člověk se dotkne jen toho, jaký je on sám a dosáhne minimální změny," poznamenala.

Někdy nás ale mohou překvapit úplně obyčejní lidé, kteří si na nic nehrajou. Jako příklad takového člověka uvádí Vinczeová číšníka, který pracuje na letišti v rakouském městě Schwechat. Je to Slovák a dělá radost lidem v jeho okolí. „Už roky si všímám jednoho číšníka, který ostatní obsluhuje s neustálým úsměvem a žertuje s nimi plynule v šesti jazycích. Mezi stoly se pohybuje jako krasobruslař. Každému věnuje fórek, úsměv, případně empatický pohled, pokud vidí, že je člověk smutný z loučení. Dělá svou práci od srdce a to tak, že si toho nejde nevšimnout. Lidé z celé planety odlétají do dalších koutů světa s úsměvem a také o něco šťastnější. Díky své vysoké frekvenci s sebou táhne na vyšší vlnu tisíce lidí denně, kteří, byť v malé míře, ale přece, si nesou v sobě tento kód i na další kontinety," svěřila se moderátorka.

Jak píše portál, autorka tohoto zamyšlení se domnívá, že tento člověk mění svět právě proto, že je jeho přístroj funkční. „Někteří tvrdí, že intelekt zachrání společnost. Ale i ten musí být v souladu s otevřeným srdcem. Tento pán necituje Kanta a ani není ponořen do politických her. Pouze JE. A tím, jaký je, mění svět kolem sebe."

