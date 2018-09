Co se děje? Kiska nesouhlasí s Trumpovou myšlenkou America First

Kiska uvedl, že se známým heslem hlavy Bílého domu „America First" (Amerika na prvním místě — pozn. red.) se neztotožňuje, neboť podle slovenského prezidenta postavení jeho země posiluje členství v Evropské unii.

„I letos to byl projev, který vyžaduje velmi hlubokou analýzu, protože zaznělo mnoho poselství. V jednom, s čím nemůžu souhlasit s prezidentem Trumpem, je ten národní egoismus America First. My, Slovensko, jako velmi úspěšná země, vidíme, že jsme velmi úspěšní díky tomu, že jsme součástí EU. Jednotný trh nám vytváří obrovské možnosti růstu, a tomu vděčíme za mnoho věcí, a proto hovořit dnes o národním sobectví já osobně nepokládám za správné," zhodnotil Kiska.