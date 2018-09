Slovenský poslanec: Kiska přede všema obhajoval Sputnik, Hlavní zprávy a další média

V souvislosti se zatčením skupiny podezřelých se v případu vraždy Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové objevilo několik paradoxů. V hlavní roli vystupují Kiska, Lipšic, Nicholsonová, Stanke či Šeliga. Ve svém příspěvku na sociální síti to píše Ľuboš Blaha (Směr-SD). Na jeho příspěvek upozornil slovenský portál Hlavné Správy.

Lyžování v Rakousku

© AP Photo / Lukas Grinaj/TASR Slovenská policie zatkla osoby podezřelé z vraždy Kuciaka. Napomohly jí prý americké družice (FOTO)

Za paradox č. 1 Blaha označil stávající prohlášení slovenského prezidenta Andreje Kisky o jeho důvěře v policii. „Kiska prohlásil, že již od začátku po této vraždě prý veřejnost ujišťoval, že vyšetřování vedou ti nejlepší vyšetřovatelé. Ne, Andreji, všichni víme, že to není pravda. Pravdou je, že od začátku po této vraždě jsi lyžoval v Rakousku. Po týdnu ses vrátil na Slovensko a začal kopat, hlava nehlava, do vlády, do policie, do vyšetřovatelů, do prokuratury. To jen tak, pro pořádek — nikdo tak zatraceně nezneužil vraždu těchto dvou mladých lidí, jako Ty. A nikdo tak neútočil na důvěru v policii a stát, jako Ty. Ale karma Tě dostihne, tomu věř," vzkázal Blaha prezidentovi.

Lipšic je paradoxem sám o sobě

Blaha pokračuje, že po zveřejnění informací o policejním zásahu v Kolárově se z každé strany valilo moralizování pana Lipšice, který vyhrožoval pachatelům doživotním trestem za to, že připravili o život Jana a Martinu. „Jen připomeňme, že tentýž pan Lipšic dostal podmínku za to, že připravil o život chodce na přechodu pro chodce. Podmínku. Za zabití. A najednou už zase rozdává neúprosné tresty, když nejde o něj — hrdina… Já jen, že se ozval ten pravý."

„Slušní" herci

Iniciativa Za slušné Slovensko zveřejnila video s „paviánem Stankem", který na náměstí vyzývá lidi a hovoří o totální absenci a minimální sebereflexi. „Vyzývat k protestu za dopadení vrahů den poté, co se našli vrahové, je úžasná sebereflexe, Stanke, to Ti teda řeknu… A tento pán plný nenávisti to ještě utvrdil slovy, že tito lidé vůbec nepochopili, co se v této zemi děje. No, děje se to, milý paviáne, že policie hledala vrahy, zatímco Ty jsi vřískal na náměstích a šířil zlobu. Styď se spolu s dalšími komedianty, s nimiž děláš levnou a hloupou politiku."

SaS ztrácí politický program

Čtvrtým bodem v hitparádě Ľuboše Blahy je postoj SaS k případu dvojnásobné vraždy. „Dobře, že se opozice nerozplakala nad tím, že došlo k průlomu ve vyšetřování. Tak moc se ještě chtěli na vraždě přiživovat. A ta hnusná NAKA jim takto vyfoukne politické téma. No fuj. To je asi to největší trauma pro SaS od dob, kdy Sulíkovi odepřeli teplé rohlíky. Řekněte mi, jaké politické téma ještě zůstane Nicholsonové, když najednou už nebude moci obviňovat z vraždy polovinu Slovenska?! A co si počne Remišová? Vždyť bez Kuciaka nemají žádný politický program!"

Konspirující prezident

Podle poslance Směru-SD o italské stopě, již zhruba od dubna, nemluví ani ti nejvíce ulítlí kospirátoři, protože už každý ví, že šlo jen o účelovou konspirační teorii k „povalení" vlády. „Kiska má však ještě i dnes tu potřebu, v souvislosti se zátahem v Kolárově, říkat, že je třeba vyvrátit italskou stopu. Hlavně, že den předtím v OSN uvedl, že je třeba bojovat proti konspiračním teoriím a nepodloženým zprávám na internetu. Ten pán si šlape po jazyku jako ten největší tragéd."

Špionážní družice nad obcí Veľká Mača

„Všichni jsme samozřejmě rádi za vše, co pomohlo při vyšetřování vraždy. Ale v době, kdy zde Evropská unie chrlí směrnice o ochraně soukromí, se dozvídáme, že americká družice v den vraždy snímala Veľkou Maču… Já jen, čistě pro záznam, připomínám, že Veľká Mača je malá slovenská obec v okrese Galanta, kde žije 2523 obyvatel. Čili je zcela logické, že na ni v den vraždy z vesmíru mířila americká družice, že ano. A předpokládáme, že momentálně americká družice snímá Hlohovec a zítra bude čistě náhodou v obci Horné Orešany… No dobře, dobře, fakt nebudu komentovat vyšetřování. Ale i vy cítíte tu ukrutnou ochranu soukromí, když vám „Velký bratr" vidí do obývacího pokoje i v obci Veľká Mača? Připomíná mi to film Nepřítel státu. Jde z toho strach."

Média opozice

Portál Aktuality.sk přišel se zprávou, že údajného pachatele trénovala Evropská bezpečnostní agentura, přes kterou se v minulosti cvičili bojovníci ukrajinského ultrapravicového praporu Azov. Blaha připomíná, že batalion Azov bojuje na východě Ukrajiny proti tamním separatistům podporovaným z Ruska. „Ještě jednou — toto píší korporátní Aktuality.sk. Dosud jsme si všichni mysleli, že batalion Azov jsou mírumilovná ukrajinská sluníčka a najednou zjišťujeme, že to není jen banda odpudivých fašistů, ale možná také sadistických vrahů — jaké pak překvapení!"

Kiska v OSN o médiích

Blaha na závěr poznamenal, že pod tíhou policejního zákroku zcela zanikl fakt, že Kiska před celým světem obhajoval Zemi a věk, Sputnik, Hlavní Zprávy a další alternativní média. Kiska v OSN na Valném shromáždění řekl, že musíme chránit svobodu slova a že by novináři neměli být zobrazováni jako nepřátelé státu. „Pokud vím, tak jediný novinář, kterého za ‚svobodu slova‘ předvedla NAKA (Národní kriminální agentura), byl Rostas z (časopisu) Země a věk. A jediná média, která jsou běžně zobrazována jako ‚nepřátelé státu‘, jsou Sputnik či Hlavní Zprávy. Je třeba uznat, že Kiska je frajer — takto se přímo zastat v OSN alternativních médií, klobouk dolů. Jen je škoda, že ho tam vlastně nikdo neposlouchal," zavtipkoval Bláha.