Slovenka vyhrála zelenou kartu do USA, ale rozhodla se, že se kvůli brynze a Tatrám vrátí

Slovenka přiznala, že se jí velmi stýská po domově, informuje portal Topky.sk. „Teď tu byla na tři týdny moje matka s mými synovci. Je to velmi těžké období. Nejde jen o kila navíc, ale i o smutek, protože mě to velmi táhne domů," prohlásila žena.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Slovenský poslanec: Kiska přede všema obhajoval Sputnik, Hlavní zprávy a další média

Silvia pochází ze slovenského města Spišská Belá a ve Spojených státech jí kromě rodiny chybí také místní příroda a Tatry. „Tady se člověk bez auta nedostane ani do obchodu, protože je tady všechno daleko. Doma to bylo jiné — člověk přišel z práce, šel ke kamarádce na kávu a tady ani nevíte, kdo bydlí ve vedlejším domě," dodala.

Ve Spojených státech Slovence chybí také pravá slovenská brynza. V Americe se sice dá koupit brynza z Polska, ta se ale s tou slovenskou, jak uvádí sama Silvia, nedá vůbec srovnat. Proto pokaždé, když za ní přijíždí návštěva ze Slovenska, veze v zavazadle zásoby brynzy.

Poté, co se žena odstěhovala do USA, se jí narodila dcera Sofia. Silvia je velmi ráda, že má v Chicagu možnost učit se slovensky, a to na víkendové škole Slovak Academy of Chicago, a také navštěvovat slovenské akce. „Je to kousek domova. Doufám, že se s malou jednou vrátíme domů. A také, že slovenská škola jí umožní, aby lépe zapadla do kolektivu," dodala závěrem.