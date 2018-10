Na médiá sa spoliehať nedá! Slovenský poslanec zverejnil VIDEO z cesty na Krym

V polovici júla v slovenských médiách rezonovala kauza cesty skupiny poslancov NR SR na Krym, ktorú organizoval Peter Marček. Nakoniec letel Marček z poslancov na Krym sám spolu so skupinou podnikateľov. Cestu už vopred odsúdil ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška, ktorý členom delegácie pohrozil zákazom vstupu na Ukrajinu.

Cestu na Krym neľutuje

© Sputnik / Alexey Malgavko Šéf slovenské delegace: Krym je a bude ruský

V Marčekovom videu sú zachytené rokovania s podnikateľmi, rozhovory s miestnymi obyvateľmi, ale aj stretnutie s krymským premiérom Sergejom Aksionovom . "Krym spravil slobodné rozhodnutie, keď sa v roku 2014 vrátil do svojej historickej vlasti. Bolo to slobodné rozhodnutie slobodného národa. Nebola tu žiadna anexia či zabratie územia. Som si istý, že členovia slovenskej delegácie sa o tom budú môcť presvedčiť aj sami," povedal Aksionov pre tvorcov videa.

Slovenský poslanec ľudí vyzýva, aby si video pozreli. "Všetko čo sa tam natočilo, bolo natočené naživo, nikto nebol na nič pripravovaný, výpovede ľudí sú autentické. Škoda len, že sme nemali viac času," dodáva.

Hneď po návrate z Krymu musel Marček svoju cestu obhajovať pred zahraničným výborom parlamentu. No svoju cestu na Krym neľutuje ani s odstupom niekoľkých týždňov. Podľa jeho názoru ukázala niekoľko vecí. "Po prvé to bolo osobné poznanie toho, že sa nedá spoliehať na to, čo píšu médiá, ktoré si sami nepreveria skutočnosti a iba opisujú jeden od druhého články. Tým sa stáva, že keď prvý napíše lož, táto sa šíri celým svetom. Následne, takto je treba hodnotiť aj konanie a postup politikov, ktorý bez poznania zaujímajú stanoviská k otázkam, o ktorých majú informácie iba z médií," hovorí poslanec pre Sputnik.

Problémy s komorou

© Sputnik / Aleksey Malgavko Ukrajinská vláda vyhrožuje slovenským politikům, kteří se chystají na Krym

Jedným z konkrétnych výsledkov cesty poslanca a podnikateľov malo byť založenie Európsko-krymskej obchodnej komory. Teraz však Marček hovorí, že úrady tomuto zámeru bránia. Keď Marček a podnikatelia podávali žiadosť o registráciu na ministerstvo vnútra, tak stanovy organizácie prevzali zo Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory.

Podľa vyjadrenia poslanca tak spravili práve preto, aby úrady nemali stanovám čo vytknúť. To však nevyšlo a komora doteraz nie je zaregistrovaná. "To ma dosť mrzí, lebo pracovníci v danej sekcií sú veľmi svedomití a precízni, čo viem z iných prípadov, kedy registrujú subjekty tretieho sektora. Predpokladám, že im niekto kázal, aby v danej veci robili problém a tak to, ak chcú zotrvať na svojich miestach plnia tento príkaz. Počítali sme s tým a nebyť toho, že tým vzniká škoda, by nás to netrápilo, lebo povedzme si otvorene, obchodná komora je subjekt s vážnosťou rovnajúcou sa 0. Tak isto ako všetky subjekty tretieho sektoru, ktoré si tu zakladá napríklad pán Soros. Ale takéto subjekty dokážu veľmi zasiahnuť mienky verejnosti. A preto asi niekto, kto si je toho vedomý, má problém aj s registráciou Európsko-Krymskej obchodnej komory. Veľmi by ma zaujímalo, kto konkrétne zakázal zaregistrovať zmenu stanov — štatútu komory," hovorí Marček.

Na Krym sa plánuje vrátiť

Napriek avizovanému zákazu vstupu na územie Ukrajiny poslanec Marček dodnes nemá informácie o tom, že by ukrajinská strana podnikla voči nemu, alebo osobám, ktoré s ním absolvovali cestu na Krym, nejaké opatrenia.

© AP Photo / Petr David Josek Slovenská opozice navrhla uznat Krym za součást Ruska

Slovenský poslanec pri otázke na opatrenia Ukrajiny nešetrí kritikou súčasnej vlády v Kyjeve, ktorú nazýva "predĺženou rukou USA": "Nezastupuje záujmy Ukrajincov ale Američanov, ktorí sa chceli dostať do blízkosti Ruska a tým posilniť svoje vojenské a hospodárske postavenie. Mne sa nepáči politika agresorská. A myslím si, že keby USA nezačínali tlak na Ukrajinu ohľadom vstupu Ukrajiny do NATO, tak by Krymská republika aj dnes bola súčasťou Ukrajiny a nie Ruskej federácie. Chudáci Ukrajinci, tak ako mi to mnohí osobne povedali, dnes pozerajú na rabovanie svojej krajiny cudzou mocnosťou," hovorí Marček.

Ako pre Sputnik hovorí, na Krym sa určite plánuje vrátiť. Upozorňuje však, že takáto cesta je sprevádzaná niekoľkými komplikáciami — ako napríklad absenciou letov európskych spoločností či nefunkčnosťou signálu u európskych operátorov. Na druhej strane, ale protiruské sankcie upevnili spoluprácu Moskvy s inými krajinami. "Každá akcia má svoju reakciu. A vždy všetka pravda vyjde najavo. Otázkou je, ako sme nadstavení v prítomnosti morálne. Či chceme podliezať a parazitovať na okamžitom „zisku" aj za cenu straty charakteru, tak ako to robí súčasná Ukrajinská vláda, alebo máme dostatok cti a odvahy otrokárom sa vzoprieť a prijímať rozhodnutia, ktoré prospievajú ľuďom, ktorí do nás vo voľbách dôveru vložili. A situácia je stále dobrá. Voliči volia charakter," uzatvára Marček.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce