Čínská auta ve slovenských Košících: Možné je vše

Tato společnost nedávno uzavřela dohodu o provozování systému sdílení elektromobilů, tak zvaný SHARE'Ngo, v Košicích. A spustit provoz tohoto systému by chtěla už počátkem roku 2019.

Veřejnost by si tak pomocí mobilní aplikace mohla najít a půjčit malý elektromobil, který by byl po vrácení opět k dispozici dalším uživatelům, uvádí portál. Podle Branislava Kocpera, mluvčího dané společnosti pro Slovensko, plánuje ZhiDou do této věci investovat během dvou let až 1,3 milionů eur.

„Systém SHARE'Ngo, který byl vyvinut a úspěšně provozován v několika městech v Itálii, je vázán na malé dvoumístné elektromobily a původně byl navržen výhradně pro tento účel," uvedl Kocper pro portál Hospodářské noviny.

„Pokud vezmeme v potaz fakt, že automobily ve vlastnictví osob stojí 96 % času nevyužité na ulicích a parkovacích místech, pak je sdílení aut alternativou osobní městské dopravy, která bez omezení osobního komfortu nabízí řešení většiny problémů spojených s automobilovou dopravou ve městě," řekl závěrem a dodal, že přípravnou fázi projektu by chtěl uskutečnit do konce roku.