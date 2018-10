Lajčák: Rozhodnutí Bratislavy opravovat ruské vrtulníky je výhodné i pro Rusko

„Projednali jsme dnes i tuto otázku. Je to dobrá smlouva, dobrý projekt, jímž všichni vyhrají. Vyhraje Slovensko, protože pro nás to jsou pracovní místa, vyhraje také Rusko, protože jsou to ruské vrtulníky, vyhraje také Afghánistán, protože dostává vyšší kvalitu těchto vrtulníků," řekl Lajčák po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

© Sputnik / Alexander Vilf Ministerstvo obrany Slovenska reagovalo na stížnost společnosti Ruské vrtulníky

Souhlasil s tím, že jsou otázky spojené s právem licence, existují i některá hlediska, která se neshodují.

„Je ale velmi důležité, že je snaha tyto otázky řešit. Právě dnes se delegace (společnosti) LOTN z Trenčína nachází v Moskvě a jedná se svými partnery. Doufám, že najdou řešení, protože, jak jsem už řekl, je to dobrý projekt. A v žádném případě neočekávám, že by mohla tato otázka mít záporný vliv na naše vzájemné vztahy," dodal slovenský ministr zahraničí.

Sergej Lavrov ze své strany poznamenal, že v dané situaci, stejně jako i při řešení různých hospodářských otázek s jinými partnery, se ruská strana snaží vždy najít vzájemně přijatelná řešení.

Slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák také prohlásil, že pro Bratislavu je důležité zachovat si roli plynového přepravce po realizaci Severního proudu 2.

„Pozice Slovenska v otázce Severního proudu 2 je dostatečně jasná. Pro nás je důležité, aby ve výsledku tohoto projektu neklesla energetická bezpečnost Evropy. A samozřejmě je pro nás velmi důležité, aby pokračovala role Slovenska jako tranzitního státu — pro tranzit ruského plynu do západní Evropy," prohlásil ministr Lajčák na společné tiskové konferenci s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Lavrov zase slíbil, že Rusko zůstane spolehlivým dodavatelem uhlovodíků pro Slovensko a přijal pozvánku na návštěvu Bratislavy.