Děsivá předpověď slovenské poslankyně: V průběhu času pedofilové budou moci adoptovat děti

Poslankyně Národní rady Slovenska Martina Šimkovičová okomentovala snahy LGBT osob o adopci dětí v souvislosti s činností norské sociální služby Barnevernet. Tvrdí, že k dětem se stále častěji dostávají osoby, kterým by to před několika lety nebylo v žádném případ umožněno.

Slovenská poslankyně Martina Šimkovičová na své stránce na Facebooku napsala, že dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s pojetím genderu a LGBT ideologie.

Jde podle ní o to, že v současnosti úzká skupina lidí za každou cenu prosazuje jisté myšlenky — pod rouškou rozšiřování a uplatňování lidských práv — a jediné, co na konci zůstane, bude totální chaos, rozvrat a co je nejhorší, zničené životy mladých lidí a dětí, které se stávají oběťmi juvenilní justice a zneužívání.

„Výsledkem bude (ale už i je), že jedna malá, úzká skupina lidí dosáhne svého. Každý bude mít právo na dítě, homosexuálové a časem asi i pedofilové. Vše ve jménu tolerance a snahy vyjít vstříc úzkým zájmovým skupinám."

Poslankyně takto reagovala na případ psychiatra pedofila norské sociální služby Barnevernet, který byl odsouzen na dva roky za to, že si stahoval dětskou pornografii. Na základě tohoto případu norská vláda rozhodla o zpětném prověřování odebrání dětí, za které byl odsouzený zodpovědný. V některých případech byly děti vráceny do původní rodiny.

„Děje se přesně to, na co mnozí lidé dlouhodobě upozorňují. Pedofilové a různí devianti pronikají do organizací, kde mají přístup k dětem a tam si prosazují své zájmy. O norské sociálce se toho napsalo již mnoho. Děti jsou odebírány s vymyšlenými záminkami, s vykonstruovanými důvody… a já se ptám, co bude následovat?" řekla.