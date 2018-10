Německý politik zveřejnil urážející karikaturu o Slovensku

Na karikatuře je znázorněna slovenská vlajka předělaná na ruskou, kdy slovenský znak namísto dvojkříže a trojvrší zaplňuje ruská trikolóra.

V tomto případě můžeme hovořit o vměšování se do vnitřních záležitostí Slovenské republiky, protože velvyslanec Bleicker k vyjádření tohoto svého osobního názoru nepoužil vlastní soukromý účet na sociální síti, ale oficiální Twitter německého velvyslanectví.

Slovak diplomacy in one cartoon. By Shooty in @dennikN https://t.co/6nl6Db2LhU — Mirek Tóda (@jeemine) 9. října 2018

​Drzost německého diplomata, který se montuje do vnitřních záležitostí slovenské politiky, samozřejmě vyvolala bouřlivou reakci. K této nevhodné připomínce, kdy se německý diplomat pokouší tlačit na slovenské politiky, aby v zahraniční politice postupovali podle představ Německa, se vyjádřilo více politiků.

První místopředseda národní koalice Peter Sokol se k tomuto kroku německého diplomata vyjádřil takto: „Německý velvyslanec si zřejmě neuvědomil, že je velvyslancem na Slovensku, a ne v Bavorsku. Je nepřípustné, aby se jakýkoliv velvyslanec cizí země vyjadřoval ke směru slovenské zahraniční politiky. To, že se současné směřování Slovenska německému velvyslanci nelíbí, neznamená, že může vyvíjet nátlak na slovenské politiky. Ti by takové chování velvyslance měli jednoznačně odmítnout, předvolat si ho na ministerstvo zahraničních věcí a dát mu jasně najevo, že směřování Slovenska musí být hlavně výhodné pro Slovensko a Slováky, a ne pro Německo."

Status německého diplomata okomentoval na svém Facebooku i europoslanec a šéf SaS Richard Sulík: „Bez ohledu na to, jaký má názor on, já nebo pan Danko, jde o odkaz oficiálního zastoupení německé vlády předsedovi parlamentu jiné suverénní země. Pokud má pan velvyslanec osobně takový názor, neměl by na to používat oficiální účet velvyslanectví na sociální síti. To je diplomatické faux pas."

„Nepatřím sice k těm, kteří horlivě kopou za Rusko, když se jim naskytne příležitost, ale to, co předvádí Danko je nechutné a naší zemi to škodí. Dobré vztahy s EU jsou pro nás klíčové a v tomto jsem mnohem upřímnější, tak jako jistý Robert F., který se na jedné straně hlásí do jakéhosi jádra, ale na druhé straně jeho ministr vnitra spolupracuje na únosu Vietnamce z Německa. Ano, kritizuji EU, tam kde si kritiku zaslouží, ale v naší základní orientaci mám zcela jasno. A s Dankem si musíme poradit my zde doma, bez pomoci velvyslanců. Tak špatně na tom ještě nejsme," uvedl Sulík s tím, že by ho zajímalo, co na toho Danka řekl možný prezident Lajčák, protože jako ministr zahraničí mlčí. Přitom by se prý měl stydět „pod černou zem".