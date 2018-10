Nebudu číslo jedna na zemi, ale v oblacích. Výrobek slovenského lékaře dobývá svět

Lékař Luboš Fraňo, který sám sebe označuje jako Made in Czechoslovakia má v Berlíně oční kliniku a přednedávnem rozjel mezinárodní byznys s očními kapkami, které jsou v oblibě mezi leteckými společnosti. Sputnik si s lékařem promluvil o jeho podnikání, rozdílech mezi lékařským vzdělaním v Česku a Německu a také o plánech do budoucna.

Pacienti si často stěžovali na únavu a pálení očí v letadlech na dlouhých mezikontinentálních letech, což se pro lékaře Luboše Fraňa stalo impulzem pro vytvoření očních kapek.

Obyčejné kapky mají jako účinnou látku hyaluron, která se vyrábí z hřebínku kuřat a obsahuje živočišné bílkoviny, což může způsobovat alergickou reakci. Fraňo vsadil na syntetický hyaluron, který se podobá přirozenému slznému filmu a měl štěstí.

Na patentovém úřadě registroval značku Augenkraft, což z němčiny znamená „síla očí". Fraňo prodával svůj výrobek v klinice a berlínských lékárnách. Minulý rok se však rozhodl, že svému byznysu přidá mezinárodni meřítko a oslovil letecké společnosti. Nejprve se ozvala Lufthansa, ale poté zájem projevily i další společnosti.

Dneska mimo již zmíněného německého leteckého giganta můžeme kapky slovenského lékaře najít na palubách společností TUIfly, Swissair a Condor. Na řadě je Austrian Air a Aeroflot.

Pocházíte z Trenčína, ale Forbes.cz o vás mluví jako o českém lékaři. Jak to vidíte vy?

Ano, narodil jsem se v Trenčíně, tedy mám doživotně a rád národnost slovenskou a od roku 1986 jsem žil v Praze a v čase děleni ČSFR (v roce 1993) jsem se revolučně jako student nesouhlasící s politikou Mečiara rozhodl pro české občanství. Vnitřní protest. Roly sehrály i praktické důvody. Nevím, proč pro Forbes bylo důležité dát do titulku český, když jsem v podstatě Made in Czechoslovakia. Nejsem v tomhle ohledu citlivý. Mám slovenskou národnost a české občanství, takových je hodně (např. Babiš).

Jak to všechno s vašim byznysem začalo?

Normálně motivační knihy nečtu, spíš jenom sem tam nějaký zajímavý článek. Ale když jsem přisel v roce 1995 do Německa, přečetl jsem si jednu knihu, kde stálo, založ si firmu a nabídni Nischenprodukt (česky prý nadstandartní produkt, anglicky niche product) a jelikož jsem se věnoval v rámci přípravy na odbornou zkoušku u Prof. Höh problematice sítnice a suchého oka, tak jsem po úspěšném složení Facharztprüfung ještě jako zaměstnanec založil malý institut Augenkraft specializovaný na multifokální kontaktní čočky pro Best Ager (43 +) a chtěl jsem mít svůj produkt na suché oči. Věděl jsem, které aktivní látky mě konkrétně zajímají a pak, když jsem převzal menší kliniku s 8 zaměstnanci, tak jsem také věděl, že důležitou součástí lékaře je naslouchání pacientům — každý den vyšetřujete lidi, kteří denně pracují na PC, s iPhony, létají v klimatizovaných prostorech, tak mou povinností je jim něco doporučit, ve vážných případech samozřejmě léčit. A vzduch v letadlech prošel recyklací a je hodně suchý. Kapky na ošetření oči existují, akorát mají jiný přístup k produktu a jiné složení. Jinou prezentaci produktu. Říkal jsem si, že nebudu asi se svým produktem číslo jedna na zemi, ale v oblacích. So let´s touch the sky.

Proč podle vás s takovým nápadem na kapky přisel zrovna Slovák?

Já nápady nevnímám ve spojitosti s národností/občanstvím. Proč vymyslel Facebook Američan a Dieselmotor Němec a Kalašnikov Rus?… tak nepřemýšlím.

Je to pravda, že o váš produkt projevily zájem dokonce i v Číně?

Doopravdy jsem byl překvapen, když mi přišel v červnu email od Finiens Business Services GmbH v Berlíně, jestli by mě mohla navštívit delegace čínských farmaceutických lídru z provincie Hubei (píšu o tom na mém blogu a Linkedln). Na můj dotaz, jak se o mně dozvěděli, mi paní řekla, že mají oddělení, které zkoumá zajímavé produkty a firmy na netu. Tak se u mě 25. 6. ocitá 20 čínských byznys lídrů a záhy od jednoho z nich přisel konkrétní návrh spolupráce. Proto jsem se do Číny rozjel, abych viděl, co je to za firmu, jaké produkty pro oči mají atd. Byl jsem po všech stranách překvapen jak pohostinností, tak profesionalitou, a pracuji na tom, aby se ta firma stala distributorem Augenkraft kapek. Rok 2018 je skutečně přelomový, dynamický a velmi akční. Baví mě to.

České a slovenské letecké společnosti o vaše kapky zatím zájem neprojevily?

Ne, ale rád bych! Ale možná to klapne s Aeroflotem.

Pracujete na nějakých dalších výrobcích pro oči?

Ano, mám teď rozdělaný jeden nový výrobek a nový koncept.

Studoval jste medicínu v Praze. V čím je podle vás silná stránka nebo přednost českého lékařského vzdělaní před německým?

Je daleko přísnější, žádný multiple-choice dotazníky, jako zkoušky a přímý kontakt s pacientem.

Jaké máte plány do budoucna?

Tak teď mi je týden 50 (z pohledu Rusů je 4. 10. 1957 — já jsem 1968, také důležité datum, protože vypustili družici Sputnik, což je i jméno Vaší agentury), tak si to užívám. Ale vážně. Baví mě má práce a stěžejní pro mě zůstává práce s pacientem na klinice — těžištěm mé práce je sítnice a léčení makularní degenerace. Augenkraft je moje hobby, co jako lékař mužů v byznysu dokázat. Baví mě být kreativní a uskutečnit své nápady. Chrání mě to trochu před burn out.

